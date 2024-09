La saison des baleines semble arriver à sa fin, mais attention à ne pas oublier les bonnes pratiques

Ce vendredi 20 septembre 2024, le centre d'études et de découvertes des tortues marines fait part de ses observations : la saison des baleines semble arriver à sa fin. Comme chaque année, cette période est critique pour les dernières baleines présentes - essentiellement des mères avec leur baleineau - qui sont surexposés à l'attention des curieux, parfois intrusifs et stressants pour les mammifères marins. Mais également une activité d'observation qui se veut stressante pour les dauphins (Photo : www.imazpress.com)

Depuis 2017, l’équipe Quiétude du CEDTM (Centre d’Étude et de Découverte des Tortues Marines), a pour mission de suivre l’activité d’observation des cétacés à La Réunion et de sensibiliser les différents acteurs à l’observation responsable. Une manière de respecter les distances de sécurité à maintenir avec les cétacés, à la fois pour ne pas se mettre en danger et pour ne effrayer les animaux.

Comme les années passées, l’équipe a patrouillé le long des côtes réunionnaises pendant cette saison des baleines.

Son rôle est d’assurer une présence en mer et une médiation auprès des usagers en observation des cétacés, et de les sensibiliser sur la vitesse à respecter pour éviter les collisions de cétacés et de tortues, afin de faciliter l’entente et les bonnes pratiques au profit de la tranquillité des animaux.

La diminution du nombre de baleines et le nombre élevé de bateaux concentre la pression sur les cétacés. Cela engendre des comportements non respectueux envers les animaux que l’équipe constate régulièrement lors de ses sorties de suivi :

- Le positionnement des bateaux et des groupes de baigneurs sur la trajectoire des animaux.

- Le nombre de bateaux autour d’un groupe de cétacés (plus de 5 bateaux).

- Nombre de baigneurs en mise à l’eau sur le même groupe d’animaux (2 groupes de baigneurs en même temps)

- Une répétition trop importante des observations (depuis un bateau ou en mise à l’eau) sur un même groupe d’animaux, engendrant un dérangement des cétacés.

L’équipe Quiétude souhaite rappeler certains points à respecter pour une fin de saison en toute tranquillité pour les cétacés et les tortues marines :

- Approcher de 3⁄4 arrière l’animal, réduire sa vitesse à 4 nœuds dans la zone d’observation (périmètre de 300 m autour des animaux).

- Dans la zone d’observation, rester au point mort et ne pas poursuivre les animaux quand ils s’éloignent.

- Ne pas dépasser 5 bateaux présents sur la zone d’observation.