La tempête tropicale Ialy devrait s'intensifier progressivement ce week-end

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien. Baptisé Ialy ce jeudi 16 mai, la tempête tropicale a peu évolué ces dernières heures et son centre se situe ce matin sur le sud de l'archipel des Seychelles, à un peu moins de 500 km au Nord-Est de la pointe de Madagascar. D'ici ce week-end, elle devrait poursuivre une intensification progressive "en circulant lentement vers l'ouest puis nord au cours des prochains jours tout en apportant des conditions pluvio-orageuses et venteuses en particulier sur les îles Extérieures des Seychelles (notamment l'atoll Farquhar)", précisent les météorologues. Il s'agit de la dixième tempête nommée de la saison 2023-2024 sur le bassin Sud-Ouest de l'Océan Indien. Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures (Photo : mtotec)

Au vent, s'ajoute une mer très forte sur les îles Extérieures des Seychelles "avec des vagues de 4 à 6m (les vagues les plus grosses pouvant atteindre 10m)", indique Météo France.

Même si la prévision de trajectoire présente d'assez fortes incertitudes, ce système ne présente aucune menace ni pour Mayotte ni pour La Réunion selon les données actuelles.

Bulletin du 17 mai à 04h10 locales de La Réunion (03h10 locales de Mayotte) :

Tempête tropicale modérée numéro 11 Ialy

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 75 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 100 km/h.

Pression estimée au centre: 999 hPa.

Position le 17 mai à 04 heures locales: 9.1 Sud / 51.9 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1365 km au secteur: nord-nord-ouest

Distance de Mayotte: 840 km au secteur: est-nord-est

Déplacement: ouest, à 7 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 18/05 à 04h locales, par 8.9 Sud / 50.2 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 19/05 à 04h locales, par 9.1 Sud / 48.6 Est.

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 20/05 à 04h locales, par 8.4 Sud / 48.5 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 21/05 à 04h locales, par 7.5 Sud / 48.9 Est.

Se dissipsant,

Centre positionné le 22/05 à 04h locales, par 5.7 Sud / 48.6 Est

En dehors de la tempête tropicale Ialy qui évolue sur le sud des Seychelles, " zone suspecte est également repérée dans le nord-est de notre zone de responsabilité, loin des terres habitées, présentant un risque très faible (inférieur à 10%) de développement en tempête tropicale à compter de mardi prochain", indique Météo France.

- Une tempête "exceptionnelle" -

Ialy est la deuxième tempête, après Hidaya, "en ce remarquable mois de mai 2024 qui entre désormais dans l'Histoire, puisque le fait d'observer deux tempêtes tropicales au cours d'un même mois de mai est un événement rarissime sur notre bassin" souligne Météo France.

