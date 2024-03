Tribunal administratif : One voice réclame l'arrêt définitif de la chasse aux tangues

Le collectif One voice repartira au tribunal administratif de Saint-Denis ce jeudi 4 avril 2024 à 14h30 pour demander l'interdiction définitive de la chasse aux tangues. Il faut "arrêter le massacre des tangues avec des méthodes inadmissibles" estime le collectif de défense de la cause animale (Photo : rb/www.imazpress.com)

La colère gronde chez le collectif one voice. Et pour cause : le lundi 12 février 2024, le collectif avait obtenu du tribunal administratif la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant la chasse aux tangues, mais le préfet a pris un nouvel arrêté le 15 mars permettant la réouverture de la chasse.

One voice explique vouloir sauvegarder les femelles en gestation et les juvéniles non sevrés pour protéger la population de ces animaux emblématiques de La Réunion.

D'où le dépôt d'une nouvelle requête demandant cette fois l'arrêt définitif de la chasse aux tangues.

Lire aussi – La chasse au tangue suspendue par le tribunal administratif

Pour rappel, cette année la période de chasse devait s'étendre du samedi 17 février jusqu'au dimanche 14 avril 2024. Les chasseurs pouvaient traquer les animaux uniquement le mercredi, le samedi et le dimanche jusqu’à une certaine heure.

Depuis le nouvel arrêté et la la réouverture de la chasse, ces règles se sont assouplies pour "rattraper les semaines perdues". Désormais, il est possible de chasser le tangue tous les jours de la semaine, du lever au coucher du soleil.

Lire aussi - Après une suspension de l'arrêté préfectoral, la chasse aux tangues a pu redémarrer

One Voice se donne donc pour mission "d'arrêter le massacre des tangues avec des méthodes inadmissibles" en repassant par la case tribunal.

www.imazpress.com / redac@ipreunion.com