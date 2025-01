Le groupe Hayot visé par une plainte pour "abus de position dominante" révèle Libération

Quatre lanceurs d’alerte viennent de saisir la justice afin de faire la lumière sur les pratiques suspectes de la société GBH, suite aux révélations de "Libération" sur les marges exorbitantes du groupe, très présent en outre-mer. Le groupe implanté également à La Réunion est visé pour "entente" et "abus de position dominante".

Libération a annoncé dans ses colonnes qu'une plainte contre X a été déposée mardi 14 janvier 2025 devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France (Martinique), suite aux révélations "sur les profits suspects et les pratiques en apparence douteuses du conglomérat le plus puissant d’outre-mer".

Des documents consultés par le média "montrent que certaines concessions de GBH réalisent des marges trois à quatre fois supérieures à celles pratiquées en métropole, et que le groupe détient dans certains territoires plus de 50% du marché automobile".

"Une source interne évoque également une myriade de "sociétés écrans" qui auraient pour objet d’accumuler les marges et ventiler artificiellement une partie des bénéfices"; ajoute Libération.

Dans un communiqué, GBH dénonce des accusations "infondées et approximatives" qui auraient pour objectif de "déstabiliser" le groupe.

"Marges exorbitantes", "opacité financière", "entorses à la concurrence"… L'enquête de Libération étrille les pratiques du groupe martiniquais.

On y apprend notamment que dans le secteur des concessions, GBH "réaliserait une marge nette comprise entre 18 % et 28 %, soit trois à quatre fois celles pratiquées dans l’Hexagone sur les mêmes voitures vendues". "En clair, pour un modèle vendu aux alentours de 20 000 euros, une concession peut gagner plus de 5 000 euros net, même après les éventuelles promotions et efforts commerciaux", précise Libération.

Si le groupe met en avant des frais d’approche, c'est-à-dire les coûts induits de transports et d’importations et d’octroi de mer, ces coûts d’approche "ne représenteraient que 15 à 20 % du prix de vente final, soit l’équivalent de la TVA dans l’Hexagone", affirme le média.

- GBH fortement implanté à La Réunion -

À La Réunion comme aux Antilles, GBH est partout : Carrefour, Mr. Bricolage, Décathlon, Danone, Total, Renault, Citroën, Toyota, Hyundai, Michelin font partie du groupe.

C'est en 2019 que GBH complète son implantation à La Réunion, avec le rachat de Vindémia. Une transaction validée par l'Autorité de la concurrence, malgré les nombreuses alertes.

"Après avoir pointé un "risque" lié à la concentration, l’Autorité de la concurrence a fini par donner son feu vert au rachat, GBH s’étant engagé à rétrocéder quatre hypermarchés à un nouvel acteur en gage de bonne foi.

Une décision confirmée par le Conseil d’Etat", rappelle Libération.

