Le Port : Oméga 1, le premier data center de La Réunion inauguré

Le groupe Océinde a concrétisé ce jour la création du premier data center de tier 3 de La Réunion, Oméga 1, situé dans la commune du Port. Ce projet de 10 millions d’euros vise à transformer La Réunion en un hub numérique majeur en reliant l’île aux grandes infrastructures internationales. Un "investissement stratégique, durable et prometteur" pour l’avenir digital de l'île... et de l’Océan indien. (Photos : sly/www.imazpress.com)

La Réunion a franchi une nouvelle étape dans ses infrastructures numériques avec l'inauguration ce jour d’Oméga 1, en présence de la marraine du projet, l’astronaute Eileen Collins. Il s'agit du tout premier data center de l’île, construit par le groupe Océinde. Situé dans la commune du Port, ce centre de données sera doté d’une capacité énergétique de 1 MW pour 120 outils de rangement permettant de stocker du matériel comme des disques durs (racks).

À noter qu'un datacenter de Tier 3 propose une disponibilité d’environ 99,982%. Selon Océinde, cela signifie qu'il ne "tombera pas en panne plus de 1,6 heure par an". Par ailleurs, l’entretien et les réparations peuvent être effectués sans arrêt du système.

Toujours d'un point de vue technique, l'infrastructure est conçue pour optimiser l’efficacité énergétique. Oméga 1 cible un PUE (Power usage effectiveness ou efficacité de l’utilisation de l’énergie) de 1,38 grâce à une toiture photovoltaïque et à des espaces verts qui vont contribuer à la lutte contre les îlots de chaleur. Plus le PUE est proche de 1, plus le data center est économe en énergie.

Ce data center se veut ainsi un point névralgique de connectivité, dans une région stratégique reliant les continents asiatique et africain. La Réunion héberge déjà trois câbles sous-marins majeurs qui jouent un rôle central dans les communications intercontinentales : Lion, Safe et Metiss.

Avec Oméga 1, Océinde ambitionne de faire de l’île un hub numérique de premier ordre pour toute la région, attirant potentiellement de nouvelles routes de câbles sous-marins. Et sans doute d'autres infrastructures similaires. Regardez :

L’initiative va par ailleurs au-delà de l’infrastructure locale. Elle doit ouvrir la voie à un renforcement de l’attractivité numérique et économique de La Réunion, et répondre ainsi à une demande croissante de services cloud et de stockage sécurisé dans l’océan Indien.

Grâce à un design alliant technologie et durabilité, Oméga 1 doit amorcer le début d’une nouvelle ère numérique pour La Réunion et positionner l’île sur la carte mondiale des infrastructures de données.

pb/www.imazpress.com/redaction@ipreunion.com