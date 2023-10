"Nous sommes tous des palestiniens" : des centaines de personnes rassemblées au Port pour la paix en Palestine

Hier soir, à la veille de la manifestation en faveur de la Palestine, le tribunal a pris sa décision. "C'est une victoire" pour le collectif qui espère par le biais de cette mobilisation, "un cessez-le-feu immédiat, la levée du blocus et la décolonisation" ont-ils indiqué dans un communiqué. Une demande de cessez-le-feu partagée notamment par la FSU.

Dans un écrit, le syndicat "demande au gouvernement français d'intervenir auprès des protagonistes pour obtenir un cessez-le-feu immédiat, le retrait des forces israéliennes de Gaza et la fin des incursions du Hamas sur le territoire israélien et la libération des otages".

Le PLR a également salué cette décision du tribunal "qui va dans le sens de la liberté d’expression et qui va permettre de faire entendre nos voix" a exprimé le parti.

"Nous ne pouvons rester silencieux face au massacre en cours à Gaza et dans les différents territoires palestiniens. La tentative de vouloir réduire au silence tout discours qui voudrait exprimer une solidarité avec le peuple palestinien est irresponsable" a-t-il ajouté avant d'appeler la population à participer à la mobilisation de ce dimanche.

- Une manifestation pour la paix en Palestine interdite par le préfet de La Réunion -

Ce rassemblement avait été annoncé depuis le début de semaine par le collectif mais jeudi 26 octobre, soit trois jours avant, le préfet de La Réunion a décidé de l'interdire par un arrêté.

Selon la préfecture, "cette manifestation prend place dans un contexte de tensions vives au Moyen-Orient en raison des attaques terroristes perpétrées par le Hamas à l'encontre de citoyens israéliens le samedi 7 octobre 2023 ; que ces atrocités ont suscité un vif émoi à l'échelle nationale et internationale, en particulier au sein de la communauté juive ; que depuis, le Hamas a menacé Israël d'exécuter ses otages pour toute action de représailles menée par Israël".

La préfecture a également évoqué que "l'utilisation du terme "génocide en Palestine" dans l'objet de la manifestation et sa diffusion sur les réseaux sociaux conduit à désigner ouvertement l'État d'Israël comme auteur intentionnel d'un crime de génocide contre un autre peuple au sens du droit international ; que l'objet de la manifestation et l'atteinte portée sont ainsi de nature à susciter des comportements haineux à l'encontre des personnes de confession juives et qu'il existe donc un risque sérieux que soient commises des infractions pénales telles que le délit d'apologie du terrorisme, de provocation à des actes de terrorisme, d'incitation à la haine ou à la discrimination à raison de l'appartenance à une nation ou une religion qu'il appartient à l'autorité de police administrative de prévenir."

Une décision contestée par le collectif organisateur qui décidait de saisir le tribunal administratif vendredi.

"On ne lâchera pas, il faut se lever au nom de l'Humanité. On aimerait que le pouvoir public revienne à la raison. En attendant, nous organiserons une autre manifestation sans le terme génocide si c'est ce qu'ils veulent et que le tribunal administratif n'annule pas l'arrêté, cela ne changera rien aux horreurs en cours dans la bande de Gaza" déclarait Daniella Maillot, porte-parole du collectif, contactée par Imaz Press.

- Un rassemblement déjà interdit à Saint-Pierre -

Bien avant ces évènements - le 13 octobre - ce fut un rassemblement du collectif QG Zazalé qui avait été interdit par arrêté préfectoral. Une mobilisation qui était prévue le 14 octobre à Saint-Pierre en soutien au peuple palestinien.

Selon la préfecture, le collectif avait "communiqué son soutien sans ambiguïté au peuple palestinien et par là même aux actions auxquelles ont participé des organisations reconnues comme terroristes par l'Union européenne, notamment le Hamas, le jihad islamiste palestinien et le Front populaire de la Palestine; qu'en particulier, dans ces messages il indique "Pa tout juif lé sionis, pa tout zoréy lé Kolon. Pa tout réyonné les kolabo. Mélanz pa ethnie ék idéologie" et "Quand les colons israéliens meurent une fois, ils veulent que la terre entière s'indigne… mais quand les Palestiniens colonisés meurent toute l'année depuis 70 ans, ils veulent qu'on soit tous complice du crime…", que, par conséquent, ce soutien va de pair avec une légitimation des méthodes terroristes que l'association s'efforce de justifier ou de minimiser au motif qu'il s'agit d'une forme de résistance nécessaire".

Dans l'arrêté était également évoqué le fait "qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à prévenir un trouble grave à l'ordre public".

À noter que le Conseil d'État s'oppose à l'interdiction systématique des manifestations propalestiniennes mais a aussi estimé qu'il revenait aux seuls préfets d'apprécier s'il y avait localement un risque que de telles manifestations constituent des troubles à l'ordre public.

