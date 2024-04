Le Quotidien de retour dans les kiosques dès ce jeudi

La version papier du Quotidien revient dans les kiosques dès ce jeudi 11 avril 2024, ont annoncé les repreneurs Jean-Jacques Dijoux et Henri Nijdam sur Réunion la 1ère. Racheté par Média Capital, le titre de presse n'aura stoppé sa parution qu'une seule semaine (Photo : www.imazpress.com)

Pour rappel, Le Quotidien a été repris par la société Média Capital représentée par Henri Nijdam. La décision a été rendue ce mercredi matin 3 avril 2024 par le tribunal de commerce.

Le projet retenu par le tribunal de commerce propose de reprendre 12 employés de presse et cadres et 15 journalistes (hormis les photographes, les chefs de service et les secrétaires de rédaction). Une offre qui avait la préférence des salariés du Quotidien.

