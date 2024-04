Le Quotidien version Média Capital Réunion : un nouveau contenu de "qualité", "d'utilité" et surtout... "connecté"

Ce mercredi 3 avril 2024, l'ensemble des salariés du Quotidien de La Réunion ont appris la nouvelle. Le tribunal de commerce a tranché en faveur du rachat par la société Média Capital Réunion. Si bon nombre de questions restent en suspens pour les journalistes, 15 d'entre eux savent d'ores et déjà que leur place est acquise. Ce jeudi 4 avril, Jean-Jacques Dijoux, président et Henri J. Nijdam, directeur général, ont pu échanger avec les salariés. L'occasion également pour les nouveaux propriétaires de faire le point sur l'avenir du journal. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

"L'objectif est de permettre à tous les Réunionnais de savoir qui a racheté Le Quotidien", démarre Henri J. Nijdam. "Jean-Jacques Dijoux étant le porteur principal du projet avec lequel je suis associé", poursuit-il.

Jean-Jacques Dijoux explique pourquoi il a choisi de reprendre le titre de presse. "Elle me semble être une entreprise avec une identité forte. Le Quotidien est une boîte créée il y a 47 ans."

"Mon intérêt pour cette entreprise est de la considérer comme n'importe quelle entreprise. Nous avons travaillé sur un concept pour amener Le Quotidien vers le succès qu'il mérite."

- Un nouveau contenu de "qualité et d'utilité" -

Concernant Le Quotidien, "on veut faire tout et rien de plus qu'aujourd'hui". "Le plus important c'est la capacité à produire un contenu de qualité, d'utilité et d'exclusivité", souligne Henri Nijdam. "L'unité de valeur c'est l'article."

Mais ce qu'avance le nouveau directeur de publication et de la rédaction du Quotidien de La Réunion, c'est "Digital first, plus print", lance-t-il.

"Un article quand il sera écrit utilisera tous les supports de diffusion. Nous partons d'une logique qui est quel est le contenu éditorial à produire pour que les lecteurs trouvent ce dont ils ont besoin en termes d'actualité."

"Nous souhaitons donc enrichir la valeur ajoutée à chaque sujet et chaque angle en utilisant des notifications ou un journal. Il faut repartir d'un fondamental qui est : comment produire un contenu à valeur ajoutée passant par toutes les méthodes de distribution et les supports", poursuit le nouveau directeur général.

Le directeur voulant axer sur le fait de voir tout ce que le support numérique et internet peuvent apporter. "On aura besoin d'apprendre à utiliser des formats différents."

"Les jeunes ont besoin d'information, mais la manière et le format qu'on leur propose ne correspondent pas et donc on va apprendre à utiliser davantage la fonction du visuel, de l'audio puisqu'en effet la nouvelle génération est moins sensible à l'écrit" estime Henri J. Nijdam.

"On ne va pas privilégier le numérique mais l'utiliser dans toutes ses composantes", ajoute le directeur. Mais cela ne veut pas dire "que l'on baissera le tirage papier".

- 15 journalistes actuellement... mais davantage à l'avenir -

"Le Quotidien ne sera pas un journal low-cost", tient à préciser Henri J. Nijdam. "L'ambition est de faire un journal à forte utilité en donnant tous les moyens nécessaires à cela."

La priorité sera bien sûre de l'information locale. Puis aussi régionale, hexagonale et il y aura aussi une information internationale.

"Il faut être capable de comprendre la sensibilité des lecteurs à qui on s'adresse pour savoir comment hiérarchiser le choix des sujets et des angles."

Reste que pour l'heure, si dans le projet il est fait état de 15 journalistes repris, "nous ne savons pas encore ceux qui veulent rester et ceux qui souhaitent partir".

"Il faut que l'on rencontre ceux qui le souhaitent pour s'assurer qu'il y a les profils et les compétences en ligne avec le projet."

Même si les nouveaux acquéreurs le savent, "15 journalistes ce n'est pas assez pour un journal ambitieux".

"On commence par 15 mais on ne va pas s'arrêter là" assurent-ils.

Concernant les photographes, "nous n'avons pas fait de reprise à l'aveugle mais je suis autant attaché au contenant qu'au contenu et dans cela le rôle de la photo est essentiel", indique Henri J. Nijdam.

- Un retour du Quotidien prévu la semaine prochaine -

Projet éditorial, numérique… mais à quand véritablement le retour du Quotidien dans justement le quotidien des Réunionnais ?

"Mon objectif est de reprendre la parution du journal format papier le plus vite possible et le mieux serait en milieu de la semaine prochaine", indique Henri J Nijdam.

Pour ce faire, les nouveaux propriétaires ont obtenu de la société de Chane-Ki-Chune, la possibilité de continuer à utiliser la Safi pour imprimer.

"Nous nous sommes inscrits au tribunal dans une logique de non-interruption de la production de contenu et de parution du journal papier."

"Nous avons besoin d'une équipe qui doit être organisée. On ne part pas de zéro. On est dans une continuation", explique-t-il.

Un nouveau journal qui devrait paraître cinq jours par semaine et un autre spécifique au week-end.

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com