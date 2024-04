Le Quotidien repris par la société Média Capital représentée par Henri Nidjam

Le Quotidien est repris par la société Média Capital représentée par Henri Nidjam. La décision a été rendue ce mercredi matin 3 avril 2024 par le tribunal de commerce. Cette société a été préférée au projet présenté par Alfred Chane-Pane Plus d'information à venir (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Après une nuit passée devant le tribunal, les journalistes du Quotidien sont donc fixés sur leur avenir.

Le projet retenu par le tribunal de commerce propose de reprendre 12 employés de presse et cadres et 15 journalistes (hormis les photographes, les chefs de service et les secretaire de redaction). Cette offre avait la préférence des salariés du Quotidien.

La seconde offre, présentée par l'imprimeur du Port, Alfred Chane-Pane prévoyait "de licencier 80% du personnel, dont 100% des journalistes" selon les salariés du média qui ont majoritairement voté contre ce projet.

A noter que le JIR sera fixé sur son sort dans la journée. Placé en redressement judiciaire en janvier dernier, pour la troisième fois, le média doit faire face au tribunal ce mercredi.

Plusieurs options s'offrent au tribunal de commerce : une liquidation immédiate, une liquidation avec poursuite d'activités comme celle dont le Quotidien a pu bénéficier, ou la mise en place d'un plan social économique.

