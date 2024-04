Le Quotidien : les journalistes du média campent devant le tribunal

Ce mardi 2 avril 2024, à la veille d'une décision importante pour la survie ou non du média Le Quotidien – plusieurs journalistes ont décidé de poser leurs tentes devant le tribunal de Saint-Denis. Et ce, jusqu'à l'annonce du délibéré du tribunal de commerce qui aura lieu ce mercredi. Deux offres s'opposent. Celle d'ICP Roto d'Alfred Chane-Pane et de Pierrot Dupuy et celle de Média Capital Réunion détenu par Henri K.Nijdman (Photos : sly/www.imazpress.com)

La décision sur l'avenir du Quotidien sera rendue ce mercredi par le tribunal de commerce de Saint-Denis.

"Ce sera la fin de six mois d'épreuves pour les salariés, abandonnés par leur actionnaire historique qui a liquidé le journal dans leur dos, sans"aucune stratégie de reprise. Une décision qui met en péril un journal au service des Réunionnais depuis 47 ans", lance le collectif des journalistes dans un communiqué.

"Le personnel va de désillusion en désillusion, bataillant pour défendre ses derniers droits face à l'actionnaire et livré aux appétits de repreneurs vautours qui cherchent à racheter le journal à moindre coût et au prix d'une casse sociale massive."

"Alfred Chane-Pane (ICP Roto) s'est illustré par la brutalité de son projet et de son discours. Il prévoit de licencier 80% du personnel, dont 100% des journalistes, soit 38 salariés jetés à la rue du jour au lendemain", poursuit le communiqué.

"En face, Henri Nijdam (Media Capital) a fait l'effort d'améliorer son offre et propose désormais de reprendre 12 employés de presse et cadres et 15 journalistes – mais sans secrétaires de rédaction, photographes et rédacteurs en chef - soit 55% du personnel. C'est mieux, ou moins pire, mais cela reste nettement insuffisant pour faire tourner le journal et fournir une information de qualité et de proximité."

Les salariés du Quotidien restent donc dans l'attente de cette décision qui va sceller leur avenir au sein ou pas de l'entreprise.

"Depuis six mois beaucoup de gens parlent à notre place, nous traitent comme une variable d'ajustement. Nous voulons porter la voix des salariés, on a entendu un certain nombre de choses inacceptables de la part d'acteurs de ce dossier, nous sommes donc là pour montrer qu'on existe et s'exprimer peut-être une dernière fois devant le public" déclare Edouard Marchal, délégué syndical du SNJ du Quotidien. Ecoutez :

"Pour moi, c'est très éprouvant, c'est toute une vie, un métier que j'adore...Et tout d'un coup, plus rien" déplore Nathalie Hessmann, secrétaire de rédaction. "Il va falloir se remettre en question, imaginer d'autres pistes professionnelles, au pied du mur on sera obligé de le faire" ajoute-t-elle. Ecoutez :

- Deux offres pour un média -

Deux offres s'opposent. Celle d'ICP Roto d'Alfred Chane-Pane. L'offre prévoit de créer une société dotée de près d'1,5 million d'euros de capital social et un million en compte courant d'associé pour démarrer l'activité", indique Le Quotidien.

Toutefois, cette offre "ne reprend que 10 des 49 salariés et aucun journaliste".

Celle de Média Capital Réunion détenu par Henri K.Nijdman, "possède (pour l’heure) un capital social limité à 1 000 euros et peut compter sur 500.000 euros d’apport en compte courant d’associé", précise le journal. "Côté social, son offre reprend 27 salariés, soit 55 % de l’effectif, dont 15 journalistes (25 journalistes prévus à terme)".

Jacques Tillier ayant préféré retirer son offre de reprise pour New Co.

- Le Quotidien en liquidation judiciaire -

En cessation de paiements depuis le 15 septembre dernier, le Quotidien a été placé en liquidation judiciaire le 4 octobre à la demande de Carole Chane-Ki-Chune, présidente de la société éditrice.



Le tribunal avait accordé trois mois à la direction pour trouver un repreneur, avec une date limite de dépôt fixée au 15 novembre. Une seule offre avait été déposée, par la société Média Capital, présidée par Henri J.Nijdam (Le nouvel Economiste).



Cette offre était conditionnée "au rachat dans la foulée du Journal de l’île afin de regrouper l’exploitation des deux journaux tout en conservant deux publications et rédactions séparées" a détaillé Le Quotidien. Une condition irrecevable alors que le JIR n'est pas – encore – en liquidation judiciaire.



Le titre de presse a cependant bénéficié d'un coup de pouce de la Région, qui a voté en commission permanente le 1er décembre une aide de 600.000 euros. Cette somme permettra de couvrir les salaires des employés du Quotidien pour une période de trois mois.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com