Le Quotidien en liquidation : trois offres déposées pour le journal réunionnais

Ce vendredi 1er mars 2024, les journalistes du média Le Quotidien de La Réunion ont découvert les trois offres de reprise de la société déposées. Hier – jeudi 29 février – marquait en effet la date limite de dépôt des candidatures dans le cadre de la liquidation du journal. Parmi les trois offres : une de la société ICP Roto d’Alfred Chane Pane, une du patron du Journal de l'Île, représentant de la société NewCo et la troisième est celle de la société Média Capital d’Henri Nijdam. Toutefois, aucune de ces offres n'émet la possibilité de reprendre les journalistes du journal (Photo : rb/www.imazpress.com)

Des offres susceptibles d'être modifiées d'ici l'audience du tribunal de commerce prévue le 27 mars prochain.

Dans une vidéo publiée sur le site du journal, Édouard Marchal, délégué syndical du Syndicat national des journalistes (SNJ) et secrétaire adjoint du Comité social et économique (CSE) du Quotidien évoque ces trois reprises.

"On a commencé à les regarder et on va poursuivre l'examen des offres avec l'administrateur judiciaire lundi en CSE." "Nous allons échanger avec les candidats pour pouvoir avoir des précisions sur les offres, d'autant qu'elles peuvent évoluer juqu'à l'audience", ajoute-t-il.

Ce que déplore le délégué syndical, c'est "qu'aucune offre ne prévoit la poursuite des contrats de travail des journalistes". Un point sur lequel les salariés comptent échanger avec les candidats.

- Le Quotidien en liquidation judiciaire -

En cessation de paiement depuis le 15 septembre dernier, le Quotidien a été placé en liquidation judiciaire le 4 octobre à la demande de Carole Chane-Ki-Chune, présidente de la société éditrice.



Le tribunal avait accordé trois mois à la direction pour trouver un repreneur, avec une date limite de dépôt fixée au 15 novembre. Une seule offre avait été déposée, par la société Média Capital, présidée par Henri J.Nijdam (Le nouvel Economiste).



Cette offre était conditionnée "au rachat dans la foulée du Journal de l’île afin de regrouper l’exploitation des deux journaux tout en conservant deux publications et rédactions séparées" a détaillé Le Quotidien. Une condition irrecevable alors que le JIR n'est pas – encore – en liquidation judiciaire.



Le titre de presse a cependant bénéficié d'un coup de pouce de la Région, qui a voté en commission permanente le 1er décembre une aide de 600.000 euros. Cette somme permettra de couvrir les salaires des employés du Quotidien pour une période de trois mois.

