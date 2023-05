Fabien s'intensifie et atteint le stade de forte tempête

Alors qu'on pensait la saison cyclonique terminée, un système dépressionnaire tropical s'est formé sur l'extrême nord-est du bassin de l'océan Indien ce samedi 13 mai. Le système baptisé Fabien et situé à plus de 3.000 km de la Réunion, s'est intensifié. Il a atteint stade de forte tempête dans la nuit, indique Météo France. Le système est sans danger pour La Réunion et les terres habitées (Photo : Mtotec)

Le système, situé à plus de 3.000 km de la Réunion, s'est intensifié au stade de forte tempête tropicale dans la nuit de dimanche à lundi et pourrait bientôt passer au stade de cyclone tropical ce lundi.

- Un cyclone en vue ? -

Selon Météo France, "Fabien ne va pas s'arrêter là". "Bénéficiant de conditions environnementales favorables pour plusieurs jours, un renforcement au stade de cyclone tropical intense est envisageable d'ici mardi ou mercredi, ce qui en ferait un système d'une rare intensité pour un mois de mai sur notre bassin (si des tempêtes tropicales sont assez courantes en mai, un cyclone intense c'est une autre histoire...)."

Toutefois, "Fabien" devrait, selon les premières prévisions, rester à l'écart des terres habitées.

