Hidaya : les inondations aux Comores ont fait un mort et d'importants dégâts

Ce mercredi 1er mai, 22 heures, la tempête tropicale modérée a été baptisée Hidaya. Elle évolue actuellement à plus de 400km au nord de Mayotte. Un système qui présente une menace pour les Comores, confrontés à des inondations d’une ampleur sans précédent. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur l’archipel ont provoqué d’importants dégâts matériels et causé des évacuations massives dans plusieurs régions. Un enfant a été emporté par les eaux à Anjouan. Si Hidaya se trouve actuellement à 1.755 km au secteur nord-ouest de La Réunion, elle ne présente aucune menace pour le département (Photo : Mtotec)

Dans son déplacement en direction générale de l'ouest envisagé au cours des prochains jours, Hidaya va continuer d'évoluer au Nord de l'archipel des Comores.

"Elle s’intensifie régulièrement et devrait atteindre le stade probable de Forte Tempête Tropicale d'ici jeudi soir tout en circulant au Nord de l'archipel des Comores", précisent les météorologues.

En ce moment aux Comores dans une de nos écoles



Suite à l’annonce du passage d’un cyclone, une forte pluie depuis quelques jours a provoqué des fortes inondations du jamais vu pratiquement depuis plusieurs années!



Qu’Allah facilite



Votre équipe https://t.co/Lslwv1LErs pic.twitter.com/6nFR1flUkD — Human Heart Comores ???????? (@HumanHeartCom) April 29, 2024

"Des cumuls importants de pluies dans les 48h sont attendus sur l'archipel des Comores ainsi que sur l’île d'Aldabra. Des vagues moyennes proches de 4m et des vagues maximales possiblement hautes jusqu’à 8m maximum sont attendues à partir de vendredi sur le Nord de l'archipel des Comores, se déplaçant en fin de semaine le long des côtes tanzaniennes et de la province de Cabo Delgado du Mozambique. Les vagues seront moins marquées sur Aldabra."

En fin de semaine, l'influence de Hidaya gagnera le Nord du Mozambique et la Tanzanie (plutôt moitié Sud).

Si la tempête tropicale modérée ne présente pas de menace cyclonique pour Mayotte, quelques passages pluvio-orageux sont quand même attendus. Une vigilance de niveau jaune pour fortes pluies / orages reste en vigueur.

Il est fortement recommandé de suivre de près l’évolution du système et de se préparer à une menace éventuelle.

- Un événement inhabituel pour le bassin -

"Ce développement est un événement très inhabituel pour le bassin. Plus que son caractère tardif (on a connu plus tardif lors des deux saisons précédentes avec Karim en 2022 et Fabien baptisé presque mi-mai l'année dernière), c'est la localisation de cette genèse qui est remarquable", note Météo France.

"La zone au Nord du canal du Mozambique n'est habituellement pas une zone de formation des phénomènes cycloniques. En effet depuis le début de l'ère satellitaire (1967), les tempêtes tropicales prenant naissance au Nord des Comores peuvent se compter sur les doigts d'une main. On peut citer Irène en 1978, Elinha en 1983 et Doloresse en 1996."

- Bulletin du 02 mai à 05h44 locales de La Réunion (04h44 locales de Mayotte) : -

Un système dépressionnaire est actuellement présent sur le Sud-Ouest de l'océan Indien.

Aucune autre zone suspecte n'est présente et il n'est pas envisagé la formation d'un autre système dépressionnaire dans les cinq prochains jours.

Il n'y a pas d'alerte en cours à La Réunion, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

Il n'y a pas d'alerte en cours à Mayotte, et aucune menace cyclonique n'est envisagée pour les prochaines 72 heures.

TEMPETE TROPICALE MODEREE numéro 10 (HIDAYA)

Vents maximaux (moyennés sur 10 minutes) estimés sur mer: 65 km/h.

Rafales maximales estimées sur mer: 95 km/h.

Pression estimée au centre: 998 hPa.

Position le 02 mai à 04 heures locales: 9.0 Sud / 44.6 Est.

Distance des côtes réunionnaises: 1755 km au secteur: Nord-ouest

Distance de Mayotte: 440 km au secteur: Nord

Déplacement: Ouest-sud-ouest, à 7 km/h.

Voici les intensités et positions prévues de ce sytème dépressionnaire au cours des prochains jours :

Forte tempête tropicale

Centre positionné le 03/05 à 04h locales, par 9.1 Sud / 42.9 Est.

Tempête tropicale modérée

Centre positionné le 04/05 à 04h locales, par 8.4 Sud / 40.8 Est.

Dépression se comblant

Centre positionné le 05/05 à 04h locales, par 6.8 Sud / 39.6 Est.

