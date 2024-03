Les quatre infos à retenir : choléra, vigilance, contrôle technique et la Redoute

BONSOIR - À la une de ce mardi 19 mars 2024 : - Un premier cas de choléra détecté à Mayotte - L'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies à 19 heures - Motos et scooters : un nouveau contrôle technique contesté - Route de la Montagne : une réouverture de l'échangeur de la Redoute envisagée le 5 avril

Un premier cas de choléra détecté à Mayotte

D'après le média mahorais Kwezi, un premier cas de choléra a été confirmé à Mayotte ce mardi 19 mars 2024. "L’information est confirmée par les autorités sanitaires. Un premier cas de choléra a été diagnostiqué hier au centre hospitalier de Mayotte" détaillent nos confrères

L'est et le sud-est placés en vigilance jaune fortes pluies à 19 heures

Une vigilance jaune fortes pluies / orages a été émise par Météo France, à compter de ce mardi 19 mars 2024 à 19h. La vigilance se prolongera jusqu'à mercredi 20 mars à 7h

Motos et scooters : un nouveau contrôle technique contesté

Le contrôle technique des motos et scooters, obligatoire à partir du 15 avril, risque de pousser de nombreux deux-roues à passer au garage. Les plus de trois millions de véhicules de catégorie L, soit les scooters, motos, tricycles ou voiturettes, échappaient jusqu'ici au contrôle, instauré en 1992 pour les voitures Ils devront désormais être contrôlés tous les trois ans.

Route de la Montagne : une réouverture de l'échangeur de la Redoute envisagée le 5 avril

Sur la RD41 Route de la Montagne à Saint Denis, les travaux de création d’un giratoire au niveau de l’échangeur RN6/RD41 se finalisent. L’avancement des travaux permettent d’envisager la réouverture de l’échangeur le vendredi 5 avril à 5h du matin. Pour rappel, la route est fermée à la circulation dans les deux sens dans le secteur de la Redoute.