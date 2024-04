Les quatre infos à retenir : marché de nuit, mode, brancardier, médiation animale

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 7 avril 2024 : - Saint-Denis : le marché de nuit fait le plein pour son retour - Simone.re : première plateforme de mode durable à La Réunion - Vendée: passé à tabac à l'hôpital, un brancardier en soins intensifs - À Angoulême, un poney redonne le sourire aux sans-abri

Saint-Denis : le marché de nuit fait le plein pour son retour

Plusieurs milliers de personnes se sont rendues sur le Barachois (Saint-Denis) ce samedi 6 avril 2024. Le Marché de nuit faisait son grand retour après quatre ans d'absence due à la crise sanitaire. Plus de 200 exposants avaient pris place sur le site. La maire de Saint-Denis, Ericka Bareigts était présente dans la foule. Comme avant la crise Covid, le Marché de nuit se tiendra désormais chaque premier samedi du mois de 19h à minuit

Simone.re : première plateforme de mode durable à La Réunion

La plateforme de mode durable simone.re, destinée aux Réunionnais.es est lancée depuis deux mois. Ce vide dressing 100% digital permet d'acheter et de vendre vêtements et accessoires de seconde main en parfait état. La fondatrice du site, Elodie Merlier, cherche à "promouvoir la durabilité et l'écoresponsabilité" dans la mode en offrant une alternative "chic et durable"

Vendée: passé à tabac à l'hôpital, un brancardier en soins intensifs

Un brancardier a été grièvement blessé samedi après avoir été passé à tabac par des proches d'un patient venus "tout casser" à l'hôpital de Challans (Vendée), et un suspect en fuite était recherché dimanche.

À Angoulême, un poney redonne le sourire aux sans-abri

"Je suis venu pour la soupe et le poney". Ils sont trois sans-abri rassemblés autour de Syoux, ponette de 18 ans, dans un parc d'Angoulême. L'association Omega expérimente, pour la deuxième fois, une maraude en présence de l'animal.