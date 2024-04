Les quatre infos à retenir : choléra, carburants, arnaqueur et Depardieu

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 29 avril 2024 : - Mayotte : le nombre de cas de choléra a doublé, passant de 13 à 26 en deux jours - Carburants : mauvaise nouvelle à la pompe, les prix augmentent en mai 2024 - Des clients lésés par un artisan créent un collectif contre l'arnaqueur présumé - Gérard Depardieu en garde à vue dans deux affaires d'agressions sexuelles

Mayotte : le nombre de cas de choléra a doublé, passant de 13 à 26 en deux jours

Ce dimanche 28 avril 2024, la préfecture et l’Agence régionale de Santé ont annoncé que le nombre de cas de choléra à Mayotte a doublé, s’élevant désormais à 26. Un précédent bilan faisait état ce vendredi de 13 cas. "Au regard de la situation, et afin d’assurer la prise en charge de l’ensemble des personnes malades, l’Agence régionale de santé et le Centre hospitalier de Mayotte ont pris la décision d’ouvrir dès ce jour une deuxième unité choléra", au sein du centre médical de référence de Dzoumogné.

Carburants : mauvaise nouvelle à la pompe, les prix augmentent en mai 2024

Mauvaise nouvelle à la pompe. À compter du 1er mai 2024, le prix du super sans-plomb est en hausse de 5 centimes et celui du gazole de 1 centime. Le prix de la bouteille de gaz reste lui stable grâce aux aides de la Région et du Département. Cette hausse s’inscrit dans une tendance haussière observée depuis le début de l’année et qui s’explique principalement par une forte consommation asiatique et américaine, des tensions géopolitiques en Israël et en Ukraine et par une volonté de l’organisation des pays exportateurs de pétrole de ne pas augmenter les volumes produits.

Des clients lésés par un artisan créent un collectif contre l'arnaqueur présumé

Ce dimanche 28 avril 2024, quelques personnes se sont rassemblées à l'étang du Gol de Saint-Louis pour dénoncer les pratiques d'un artisan dans le bâtiment accusé d'avoir arnaqué des dizaines de clients. Malfaçons, abandon de chantier, menaces… La liste des accusations est longue. Un collectif a été créé pour monter un dossier de plainte collective contre ce dernier.

Gérard Depardieu en garde à vue dans deux affaires d'agressions sexuelles

Nouvelle étape importante dans les enquêtes pour agressions sexuelles visant Gérard Depardieu: l'acteur, déjà mis en examen pour viol, a été placé en garde à vue lundi à Paris pour être entendu sur des faits dénoncés par deux femmes.