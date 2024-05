Les quatre infos à retenir : Iran, CPI, vigilance météo, Julian Assange

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 20 mai 2024 : - Iran : mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère -La Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou - Le sud, le sud-ouest et l'ouest en vigilance jaune vagues-submersion - Julian Assange décroche un nouvel appel contre son extradition aux Etats-Unis

Iran : mort du président Ebrahim Raïssi dans un accident d'hélicoptère

Plusieurs médias iraniens ont annoncé ce lundi matin 20 mai 2024 la mort du président Ebrahim Raïssi et du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian dans l'accident la veille de leur hélicoptère dans le nord-ouest de l'Iran. L'information a été notamment donnée par l'agence Mehr et le journal gouvernemental Iran Daily, dans l'attente d'une déclaration des autorités après la découverte de l'épave de l'hélicoptère à l'aube.

La Cour pénale internationale demande un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou

Le procureur de la Cour pénale internationale a demandé des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et des dirigeants du Hamas pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Le chef des brigades Qassam Mohammed Deif et le dirigeant politique du Hamas Ismail Haniyeh sont également visés côté Hamas, tout comme le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant.

Le sud, le sud-ouest et l'ouest en vigilance jaune vagues-submersion

Une vigilance jaune vagues submersion sera en vigueur à compter de 19h ce lundi 20 mai 2024, de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, en passant par Saint Pierre.Un avis de vigilance jaune vents forts sera aussi effectif à compter de 19h ce lundi sur les régions de l'ouest, et dans l'est à partir de 10h ce mardi (photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

Julian Assange décroche un nouvel appel contre son extradition aux Etats-Unis

Julian Assange a remporté lundi une victoire dans sa longue bataille judiciaire contre son extradition vers les Etats-Unis: la justice britannique a accordé la possibilité d'un nouvel appel au fondateur de Wikileaks, que les Etats-Unis veulent juger pour une fuite massive de documents.