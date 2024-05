Les quatre infos à retenir : Air Austral, BTP, Didier Robert et pétrels

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 22 mai 2024 : - Air Austral : réunion interministérielle à Paris, un nouveau rendez-vous avec l'État en septembre - BTP : l'intersyndicale menace de se mettre en grève illimitée, les patrons annoncent une "journée morte" pour ce jeudi - Affaire des emplois présumés fictifs à la Région : le parquet fait appel après la relaxe générale - Jours de la nuit : 1.195 pétrels de Barau ont été sauvés et relâchés

Air Austral : réunion interministérielle à Paris, un nouveau rendez-vous avec l'État en septembre

La ministre déléguée chargée des Outre-mer, Marie Guévenoux l'avait déclaré lors de sa visite à La Réunion le 14 mai 2024 : "une rencontre entre l'État et la compagnie va avoir lieu". Cette rencontre a eu lieu comme prévu ce mardi 21 mai à Paris afin "de voir quelles suites donner au dossier". Selon nos confrères du Quotidien, le gouvernement aurait ouvert la porte à un report des dettes ainsi qu'un étalement du remboursement. Mais pour connaître les modalités précises il faudra attendre le mois de septembre.

BTP : l'intersyndicale menace de se mettre en grève illimitée, les patrons annoncent une "journée morte" pour ce jeudi

Le BTP est en colère et l'a fait savoir ce mercredi 22 mai 2024. Tôt le matin, l'intersyndicale a installé un barrage filtrant à l'entrée ouest de Saint-Denis pour alerter la population et les pouvoirs publics sur la "crise profonde" qui secoue la filière et sur "la mort programmée du BTP". Le mouvement est soutenu par la FRBTP (syndicat patronal) qui appelle à une journée morte dans le Bâtiment ce jeudi. L'intersyndicale menace d'appeler à la grève illimitée si "des solutions immédiates" ne sont pas apportées à la crise.

Affaire des emplois présumés fictifs à la Région : le parquet fait appel après la relaxe générale

Ce mercredi 22 mai 2024, le parquet a décidé de faire appel après la relaxe générale prononcée par le tribunal de Saint-Denis ce mardi dans le cadre de l'affaire des emplois présumés fictif à la Région. Une peine d'un an de prison avec sursis, 50.000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité avait été requis contre Didier Robert, ancien président de la Région.

Jours de la nuit : 1.195 pétrels de Barau ont été sauvés et relâchés

La saison d'envol des jeunes pétrels de Barau est officiellement terminée annonce la Société d'études ornithologiques de La Réunion (Seor) ce mercredi 22 mai 2024. Cette année, 1.351 jeunes oiseaux ont été récupérés et pris en charge par le réseau de sauvetage du centre de soins de la Seor entre le 2 avril et le 15 mai 2024. 1.195 oiseaux ont pu être sauvés et relâchés, soit un taux de 88%. En ne prenant en compte que les oiseaux pris en charge vivants, le taux de réussite de sauvetage est de 92%. L'occasion pour l'association de souligner l'importance de l'opération les Jours de la nuit consistant à éteindre l'éclairage publique en période d'envol des jeunes