Les quatre infos à retenir : surf, tempête, Croix marine et place nette

Surf : Johanne Defay éliminée du Tahiti Pro

À deux mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, a eu lieu la série 3 du premier tour du Tahiti Pro (22-31 mai). La Réunionnaise Johanne Defay n'est pas parvenu à franchir le tour de repêchages (9e place au général), comme lors des deux précédentes éditions. La surfeuse a été éliminée de la compétition. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Fédération française de surf.

Sinistrés de la tempête Candice : la date limite des demandes d'indemnisation approche

Avis aux sinistrés, il ne vous reste plus que quelque jours pour solliciter le Fonds de secours pour les Outre-mer (#FSOM) qui permet l'indemnisation pour les biens non assurés ou non assurables, suite au passage de la tempête Candice et des fortes pluies de janvier 2024. La date limite est fixée au 31 mai pour déclarer son sinistre en mairie. Cela concerne l’ensemble des sinistrés des 10 communes de l’arrondissement Sud et ceux de la commune de Saint-Leu.

Le préfet suspend l'autorisation d'accueil et de protection des majeurs sous tutelle par la Croix marine

Le préfet de La Réunion a suspendu pour six mois "l'autorisation d'un service délégué la protection des majeurs et d'un service délégué aux prestations familiales pour l'association Croix-Marine". Cette décision a été prise en raison de dysfonctionnements financiers présumés "susceptibles de revêtir la qualification pénale d'escroquerie, abus de confiance de détournement de fonds au préjudice de majeurs protégés" indique le préfet dans un arrêté daté du lundi 27 mai 2024 et publié ce mardi.

Opération "place nette" à Saint-Denis : trois personnes interpellées

Ce mardi 28 mai 2024, de 6h15 à 8h30, la Police de La Réunion a mené une opération" place nette" afin de lutter contre les points de deal, les trafics ainsi que toutes les formes de délinquance dans le quartier du Moufia à Saint-Denis. 26 policiers étaient mobilisés dont la brigade canine ainsi que le Groupe de Recherche des Étrangers (GRE). 230 personnes ont été contrôlées, trois ont été interpellées dont deux en situation irrégulière et une recherchée dans le cadre de violences intrafamiliales.