Les quatre infos à retenir : mobilité, Monseigneur Aubry, émeutes et coquillages

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 19 juillet 2023 : - Monseigneur Aubry renonce à son épiscopat, Pascal Chane-Teng est le nouvel évêque de La Réunion - États généraux de la mobilité : déjà plus de 8.650 contributions dans l'île - Émeutes : plus de 1.000 condamnations, 600 personnes incarcérées, selon le garde des Sceaux - Coquillages, coraux et oursins doivent rester sur les plages

Monseigneur Aubry renonce à son épiscopat, Pascal Chane-Teng est le nouvel évêque de La Réunion

Monseigneur Gilbert Aubry, 81 ans, a annoncé ce mercredi 19 juillet 2023 qu'il va rendre publique "une information qui sera transmise simultanément de Rome". Pascal Chane-Teng, 47 ans, le nouvel évêque prendra ses fonctions le 1er août 2023.

États généraux de la mobilité : déjà plus de 8.650 contributions dans l'île

Depuis le 9 mai 2023, la Région Réunion ainsi que ses partenaires ont lancé les États généraux des mobilités. Une vaste consultation citoyenne qui se déroule sur l'île et qui s'achèvera le 23 juillet. Durant cette période, les Réunionnais ont été invités et le sont toujours, à donner leur avis. Ce mercredi 19 juillet, à quelques jours de la fin de la consultation, la Région a tenu à faire un premier bilan.

Émeutes : plus de 1.000 condamnations, 600 personnes incarcérées, selon le garde des Sceaux

Plus d'un millier de personnes ont été condamnées en lien avec les émeutes déclenchées par la mort fin juin d'un adolescent à Nanterre, tué par un policier, et 600 emprisonnées, a indiqué mercredi le garde des Sceaux Eric Dupond-Moretti sur RTL.

Coquillages, coraux et oursins doivent rester sur les plages

À l'occasion de la journée internationale des châteaux, la Réserve Naturelle Marine de La Réunion invite les Réunionnaises et Réunionnais à faire des châteaux de sables sur les plages de l'île à une seule condition, "jouer sans ramener"