Les quatre infos à retenir : malnutrition, flamme olympique, SDIS et danse

BONSOIR - À la une de ce jeudi soir 6 juin 2024 : - Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur quatre vit dans une "pauvreté alimentaire sévère" - Relais de la flamme, fan zone : Saint-Paul va vibrer au rythme des JO 2024 - Préavis de grève au SDIS : la direction dénonce de "fausses informations" sur sa situation financière - Le Port : "Romans ti baba géant", un spectacle qui allie lecture contemporaine et danse

Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur quatre vit dans une "pauvreté alimentaire sévère"

Plus d'un enfant de moins de 5 ans sur quatre dans le monde vit dans une "pauvreté alimentaire sévère", soit plus de 180 millions d'enfants qui risquent des séquelles graves faute d'une alimentation nutritive et diversifiée, alerte l'Unicef.

Relais de la flamme, fan zone : Saint-Paul va vibrer au rythme des JO 2024

Dans un peu plus d'un mois, auront lieu en France, les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. À cette occasion, la ville de Saint-Paul se met aux couleurs des jeux. Afin de vivre au plus près – mais même à 10.000 km - les compétitions sportives, la commune de l'ouest sera le lieu où encourager les sportifs péi avec la mise en place du Club 2024 de l'Océan indien, l'unique fan zone de La Réunion.

Préavis de grève au SDIS : la direction dénonce de "fausses informations" sur sa situation financière

Au lendemain du dépôt d'un préavis de grève de l'intersyndicale du SDIS, la direction a tenu à mettre les choses au point : la situation financière de l'institution est au beau fixe. Alors que les syndicats affirment que le SDIS pourrait bientôt être en cessation de paiement concernant l'achat récent de 10 véhicules, la direction réfute totalement ces informations. "Il s'agit de désinformation, qui impacte directement la perception de notre organisation, c'est complètement irresponsable" martèlent les dirigeants. Sophie Arzal, présidente du conseil d'administration du SDIS, appelle les syndicats à revenir au dialogue et suspendre leur préavis

Le Port : "Romans ti baba géant", un spectacle qui allie lecture contemporaine et danse

Ce jeudi 6 juin 2024 au Kabardock, salle de spectacle de la ville du Port, les artistes Dj Likorn et Cindy Caraguel ont animé durant la matinée, le spectacle "Romans ti baba géant" pour transporter les petits de moins de trois dans un voyage alliant lecture contemporaine et danse.