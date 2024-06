Les quatre infos à retenir : relais olympique, Saint-Marie, gastronomie et Le Port

BONSOIR - À la une de ce vendredi soir 7 juin 2024 : - Relais olympique : une flamme de passage et de nombreuses routes fermées le 12 juin à La Réunion - Sainte-Marie : action des salariés de Nicollin contre "une discrimination syndicale" - Horreur, malheur, sacrilège : le chef Philippe Etchebest commet un crime de lèse-majesté et revisite le rougail saucisse - Opération "Port mort" : 24 heures de grève contre la réforme des retraites

Relais olympique : une flamme de passage et de nombreuses routes fermées le 12 juin à La Réunion

Ce mercredi 12 juin 2024 risque d'être bien compliquée pour les automobilistes. La flamme olympique arrive à La Réunion. Un relai qui passera par huit communes du nord, en passant par l'ouest ou encore le sud et l'est. Au vu du caractère exceptionnel de cet évènement, des mesures particulières seront prises par les services de l’Etat pour sécuriser son parcours et maintenir l’ordre public. On fait le point sur les routes.

Sainte-Marie : action des salariés de Nicollin contre "une discrimination syndicale"

Depuis ce vendredi 7 juin 2024, les salariés de Nicollin mènent une action syndicale contre leur direction. A l'appel de l'UR974, les grévistes "dénoncent une discrimination syndicale que subissent (leurs) élus". Ils sont rassemblés à Sainte-Marie devant le siège de l'entreprise spécialisée dans le ramassage des déchets.

Horreur, malheur, sacrilège : le chef Philippe Etchebest commet un crime de lèse-majesté et revisite le rougail saucisse

A La Réunion il y a des concepts et des traditions sacralisés. Il semble que le rougail saucisses a atteint ce degré suprême du sacré. Qu'un particulier ou un chef étoilé, un camion-bar ou un restaurant gastronomique situés hors les frontières maritimes de l'ile ait l'audace de cuisiner ou revisiter ce plat et c'est un déferlement d'indignation, d'injures, d'invectives sur les réseaux sociaux. Dernier chef à faire l'expérience, Philippe Etchebest qui a commis le crime majeur de lèse-majesté en remplaçant les saucisses fumées péi par des saucisses de Morteau ! Horreur, malheur, sacrilège impardonnable. L'union sacrée autour de sa majesté absolue la saucisse se fait et inonde les réseaux sociaux bien plus que la défense de toutes les autres causes majeures et grands défis posés à La Réunion. Cette levée de boucliers se produit tellement souvent lorsque la soldate saucisse semble menacée qu'il faudrait suggérer aux partis politiques et aux syndicats de terminer tous leurs discours par un tonitruant : "arèt touch nout rougay sosis", cela contribuera peut-être à mobiliser autour d'autres grandes (et pertinentes) causes. Qu'en pensez-vous ?

Opération "Port mort" : 24 heures de grève contre la réforme des retraites

Depuis six heures du matin ce vendredi 7 juin 2024, c'est opération "port mort" au Grand port maritime. Suite à l’appel de la mobilisation nationale, la CGTR Ports et Docks se rassemble devant le Port Est. Objectif, mettre à l’arrêt l’un des cœurs stratégiques de l’économie à La Réunion afin de protester contre la réforme des retraites. Aucun camion ne passe. Un premier jour de mobilisation, duquel suivra trois journées les 13, 21 et 25 juin.