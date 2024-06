Opération "Port mort" : 24 heures de grève contre la réforme des retraites

Depuis six heures du matin ce vendredi 7 juin 2024, c'est opération "port mort" au Grand port maritime. Suite à l’appel de la mobilisation nationale, la CGTR Ports et Docks se rassemble devant le Port Est. Objectif, mettre à l’arrêt l’un des cœurs stratégiques de l’économie à La Réunion afin de protester contre la réforme des retraites. Aucun camion ne passe. Un premier jour de mobilisation, duquel suivra trois journées les 13, 21 et 25 juin (Photo : rb/www.imazpress.com)

"Aujourd'ui on est en arrêt de travail de 24 heures suite à l'appel de la fédération nationale", explique Wilson Payet de la CGTR Ports et Docks.

Si les grilles du port sont ouvertes, "rien ne sort, rien ne rentre".

- Pour une retraite anticipée -

A l’appel national de la fédération des Ports et Docks, les dockers et grutiers dénoncent la réforme des retraites, qui a été votée en avril 2023. Avec cette nouvelle réforme, les dockers peuvent partir à la retraite quatre ans avant l’âge légal, c’est à dire à 60 ans, tandis qu’avant ils pouvaient le faire dès l’âge de 58 ans.

Les dockers veulent négocier ce relèvement de l’âge de départ et prolonger des mesures de retraite anticipée

"Ce mouvement fait suite à la réforme des retraites. Les camarades du national avaient commencé à ouvrir les discussions avec le ministère mais apparemment cela n'a pas abouti. Le ministère propose six mois de plus sur la pénibilité et les camarades demandent un an", dit-il.

Le syndicaliste rappelle qu'Emmanuel Macron, en 2021 au Havre, avait spécifié que la réforme des retraites ne s'appliquerait pas aux "dockers et portuaires". "Aujourd'hui il y a remis en cause des discussions et pour c'est pour cela que la fédération nationale a appelé à resserrer le mouvement."

"On veut obliger le ministère à prendre ses responsabilités", lance Wilson Payet, rappelant qu'en janvier, les dockers de La Réunion avaient fait 19 jours de grève. "On ne va rien lâcher."

"On veut que des choses concrètes soient faites car il y a un calendrier de discussions qui a été mis en place mais rien n'a abouti et nous on attend des actes", poursuit le représentant de la CGTR Ports et Docks.

