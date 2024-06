Les quatre infos à retenir : force athlétique, législatives, disparu et flamme

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 10 juin 2024 : - Force athlétique : la Réunionnaise Nadège Barrère sacrée championne de France - Législatives anticipées : les candidatures devront être déposées entre le 12 juin et le 16 juin - Un jeune homme de 21 ans porté disparu au volcan - Pas d'armes, pas de feux d'artifice et pas d'alcool pour le passage de la flamme olympique

Force athlétique : la Réunionnnaise Nadège Barrère sacrée championne de France

Nadège Barrère a été sacrée championne de France de force athlétique (catégorie master 1 - de 57kg) ce dimanche 9 juin 2024 à Blanquefort (Gironde). La sociétaire du Crossfit club la Fournaise (Etang-Salé) a également terminé sur la deuxième marche podium. La Réunionnaise établit un nouveau record de France au squat à 123,5 kilos.

Législatives anticipées : les candidatures devront être déposées entre le 12 juin et le 16 juin

Pour le premier tour des législatives qui aura lieu le dimanche 230 juin, les candidatures adevront être déposées entre le mercredi 12 juin et le diamnche 16 juin, à 18 heures, selon le décret présidentiel publié lundi. Pour le second tour, les candidatures seront reçues entre la proclamation des résultats du premier tour, au soir du 30 juin, et jusqu’au 2 juillet, à 18 heures. La campagne électorale officielle commencera le 17 juin

Un jeune homme de 21 ans porté disparu au Volcan

Ce dimanche 9 juin 2024, un jeune homme de 21 ans, parti en randonnée avec un groupe de trois personnes a disparu. C'est vers 17 heures, que le randonneur s'est séparé de son groupe, ne donnant depuis plus signe de vie, informe le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM). Des recherches sont actuellement en cours au Volcan et plus précisément dans le secteur du Dolomieu.

Pas d'armes, pas de feux d'artifice et pas d'alcool pour le passage de la flamme olympique

Pour que le passage de la flamme olympique à La Réunion ce mercredi 12 juin 2024 "reste festif", le préfet a pris un arrêté ordonnant un certain nombre de restrictions. La vente et le transport d'alcool, l’utilisation de feux artifices et de transport de carburants au détail ainsi que (contre toute attente...) la vente et le transport d’armes sont interdits sur le trajet de la flamme.