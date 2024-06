Les quatre infos à retenir : Casud, La Poste, alternance et cocaïne

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 26 juin 2024 : - Casud : Jacquet Hoarau élu nouveau président de la communauté d'agglomération du sud - La Poste de La Réunion pas vraiment en grève - Journée de l'alternance à Saint-Denis : des jeunes à la rencontre des entreprises - En France, un adulte sur dix a déjà consommé de la cocaïne

Casud : Jacquet Hoarau élu nouveau président de la communauté d'agglomération du sud

Jacquet Hoarau élu nouveau président de la communauté d'agglomération du sud La Casud ce mercedi 26 juin 2024. Cette élection arrive après l'éviction d'André Thien Ah Koon. En effet, le 10 juillet 2020, TAK a été réélu président de la Communauté d'agglomération du Sud (Casud). Le 23 mai 2024, l'élu, désormais ancien maire du Tampon a été condamné par la Cour d'appel de La Réunion à cinq ans d'inéligibilité. La cour de cassation a confirmé ce jugement. André Thien Ah Koon a donc perdu tous ces mandats. Après avoir passé la main à son fils pour gérer la commune du Tampon, l'heure est désormais au renouvellement de la gouvernance pour la Casud.

La Poste de La Réunion pas vraiment en grève

Ce mercredi 26 juin 2024, rien ne change pour la Poste de La Réunion. Le préavis de grève illimité posé par la CGT May-Poste et la Sud-PTT prend effet à ce jour dans les bureaux de Poste nationaux. Pourtant rien ne perturbe pas le travail des facteurs de l’île qui ne font pas grève.

Journée de l'alternance à Saint-Denis : des jeunes à la rencontre des entreprises

Ce mercredi 26 juin 2024, le parc des expositions et des congrès de la Nordev à Saint-Denis, a accueilli la 13e édition de la Journée de l'alternance avec 62 exposants. L'opportunité pour le public de rencontrer les principaux acteurs de l’alternance : recruteurs, centres de formation et organismes de conseil à l’orientation et à l’emploi et de construire un véritable projet d’apprentissage ou de professionnalisation

En France, un adulte sur dix a déjà consommé de la cocaïne

Un véritable tsunami blanc: la consommation de cocaïne explose en France, où un adulte sur dix en a déjà pris au moins une fois dans sa vie, montre une étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) publiée mercredi.