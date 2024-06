Les quatre infos à retenir : cinéma Rex, rassemblement, législatives et culture

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 27 juin 2024 : - Saint-Pierre : le cinéma le Rex ferme définitivement ses portes - À Saint-Denis, le rassemblement contre "le fascisme" n'a pas mobilisé les foules - "Quand on connaît notre histoire, on a pas le droit de voter RN", lance la plateforme réunionnaise - À La Réunion, une artiste sur deux dit avoir été victime d’agissements sexistes

Saint-Pierre : le cinéma le Rex ferme définitivement ses portes

C'est un pan d'histoire de La Réunion qui ferme ses portes. Ce mercredi 26 juin 2024, le cinéma Rex de Saint-Pierre a confirmé par voix de communiqué la fermeture de l'établissement. Après 90 ans d'existence, la salle obscure a dû se résoudre à baisser le rideau et éteindre définitivement ses salles obscures en raison de la concurrence. L'ouverture d'un multiplexe voisin en serait la cause.

À Saint-Denis, le rassemblement contre "le fascisme" n'a pas mobilisé les foules

Branle-bas de combat. Face au danger de l'accession au pouvoir de l’extrême droite après les législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet, syndicats professionnels, associations féministes, organisations politiques du Nouveau Front populaire, fonctionnaires, artistes, sportifs et bien d'autres citoyens se mobilisent. À La Réunion, c'est à Saint-Denis, devant la préfecture que le rendez-vous était donné ce jeudi 27 juin 2024 à l'appel de la CGTR. Un appel qui, force est de constater, n'a pas été entendu, puisqu'ils étaient seulement une petite vingtaine de personnes mobilisées devant la préfecture.

"Quand on connaît notre histoire, on a pas le droit de voter RN", lance la plateforme réunionnaise

Ce jeudi 27 juin 2024, la plateforme réunionnaise est réunie aux côtés du candidat de la première circonscription, Philippe Naillet. C'est à l'Arbradélis à Saint-Denis que le député sortant, accompagné de sa suppléante Brigitte Adame et de ses soutiens, entame la dernière ligne droite avant le premier tour des législatives. Un scrutin qui aura lieu ce dimanche 30 juin 2024.

À La Réunion, une artiste sur deux dit avoir été victime d’agissements sexistes

Le Mouvman FH+ Réunion publie ce jeudi 27 juin 2024 les résultats de sa première enquête sur les violences sexistes et sexuelles (VSS) dans le secteur des arts et de la culture à La Réunion. Cette enquête, menée en ligne entre le 3 et le 24 septembre 2023, visait à documenter et à rendre visibles les réalités des VSS. Sur les 178 réponses reçues lors de cette enquête, 111 victimes de VSS dont 4 victimes de viol(s) se sont signalées. Plus d’une personne sur deux dit avoir été une ou plusieurs fois victime d’agissements sexistes.