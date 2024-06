Pour la plateforme réunionnaise, avec le RN, "c'est tout un ciment sociétal qui est remis en question"

10:27 "C’est tout un ciment sociétal qui est remis en question" "Philippe, on a besoin que tu sois à l’assemblée", débute Olivier Hoarau, s'adressant directement au député sortant. "Tu y as été, tu as vu comment fonctionne le RN, ce qu’il dit, ce qu’il vote. Tu as été un rempart contre leur politique. Le combat n’est pas fini." "C’est un combat qui nous fait tous peur tant nous savons ce que représente et ce que fait le RN. Et surtout ce qu’il ne fait pas : protéger la population." "C’est la fin de ce que pour quoi on s’est battu", craint-il. "Nous savons que le Rassemblement national va tout remettre en question, il ne va pas seulement détruire ce qui nous ressemble mais aussi imposer des motifs de rejets. C’est tout un ciment sociétal qui est remis en question. Plus de 8.000 victimes de faits racistes en France aujourd'hui, demain ça sera le double." "Ce combat pour préserver notre équilibre sociétal, le représentant RN local a voulu le remettre en question. Celles et ceux qui pensent que le RN est une solution parce qu’on n'a pas encore essayé, aller mettre de l’eau sur vos doigts et mettez le dans une prise électrique, on n'a jamais essayé non plus." Lire aussi - Johnny Payet, dirigeant du RN à La Réunion, veut que l'on arrête de parler de l'esclavage "Enfin le RN est contre l’Europe. Si demain La Réunion perd ses financements feder, ce sont des centres de formation, les contrats aidés qui vont disparaitre", poursuit le maire du Port. "Les plus démunis vont se retrouver seuls. C’est pour sauver la solidarité, la France, La Réunion que le combat continue." "Nous militons et demandons à ce que nous ne nous trompions pas d’adversaire."

10:24 "Chez nous on ne soustrait pas, on additionne nos forces" "Nous voulons faire de l’apolitique d’une nouvelle manière, qui respecte les partenaires, qui ne traitent pas de noms d’oiseaux les uns et les autres. C’est le partage des responsabilités, l’union", évoque Maurice Gironcel. "Chez nous on ne soustrait pas, on additionne nos forces. Nous savons que dans la plateforme nous avons cinq maires, chacun avec leur passé et leur vécu politique. C’est aussi ça l’union des générations." À l’image des élections européennes, "on constate de plus en plus la colère des gens, qui couve. Cette colère on la partage, envers la politique menée depuis 7 ans. Une politique de casse sociale", lance-t-il. "Il y a eu un vote RN à l’occasion des Européennes. Le gouvernement, depuis 7 ans, n’a pas entendu le message de milliers de personnes qui ont manifesté pendant les gilets jaunes, contre la réforme des retraites. Aujourd'hui on découvre le piège du RN : il parle de retraites a 66 ans. Il n’est pas là pour le social." "Nous avons une responsabilité historique de lutter contre l’extrême droite", poursuit Maurice Gironcel. "Nos candidats sont engagés pour porter nos combats à l’assemblée nationale. Nous devons faire front contre les idées de l’extrême droite et protéger nos concitoyens", conclut le maire de Sainte-Suzanne.

10:19 Une ambition pour et par les réunionnais "Les électeurs ont besoin d’être rassurés, par des élus qui savent se réunir. Nous avons besoin d’un député qui arrive à porter ces valeurs à l’assemblée nationale", dit-elle. "Nous voulons réaffirmer notre ambition réunionnaise. Nous affirmons que l’ensemble des problèmes aujourd’hui ne peuvent pas être portés que par Paris. Elle doit (l'ambition) être proposée par et pour les réunionnais."

10:15 Ericka Bareigts, représentante de la plateforme de gauche, prend la parole en premier. "Cette conférence est l’occasion de faire le point avant dimanche. Nous faisons un appel massif aux réunionnais.es de s’exprimer et voter dans la 1ère circonscription pour Philippe Naillet". Elle revient ensuite sur la démarche de la plateforme. "Notre travail a commencé il y a un certain temps, pour les régionales où nous nous étions réunis pour une partie d’entre nous pour proposer une nouvelle façon de faire. Nous avons élargi cette démarche pour les sénatoriales." "Cette démarche est une démarche qui ne date pas d’hier, à la veille de ces législatives. Ce que nous voulons faire c’est réaffirmer une façon nouvelle de faire la politique et certaines valeurs. C’est de la coconstruction, c’est décider ensemble, et pas imposer des choix. Ce que nous faisons c’est regarder avant tout l’intérêt de la réunion et de chaque territoire", ajoute l'élue. "Nous sommes dans une démarche de transparence vis-à-vis des réunionnais.es. C’est de la transparence, de l’explication, de l’affirmation de ce que nous construisons ensemble", précise Ericka Bareigts. "Il n’y a pas d’hégémonie, d’aucun des partis qu’ils soient locaux ou nationaux. C’est une addition des forces politiques locales et réunionnais, pour une proposition réunionnaise."