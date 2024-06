Les quatre infos à retenir : incendie, hiver austral, gatô pei et agression

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce samedi soir 29 juin 2024 : - Sainte-Marie : incendie dans une résidence de La Réserve, deux femmes évacuées vers le CHU - Hiver austral : la nuit dernière fut la plus froide à La Réunion, -0,7 degré à la Plaine des Chicots - Concours gato péi : la transmission du goût lontan - Sainte-Suzanne : une femme blessée à l'arme blanche, l'auteur des faits interpellé

Sainte-Marie : incendie dans une résidence de La Réserve, deux femmes évacuées vers le CHU

Ce samedi 29 juin 2024, un incendie s'est déclaré dans une résidence située dans le quartier de la Réserve. Le feu a pris dans une poussette au premier étage, sur le palier d'un appartement. Plus d'une trentaine de personnes ont été évacuées de la résidence. Deux femmes ont été transportées vers le CHU Nord. Une enquête a été ouverte.

Hiver austral : la nuit dernière fut la plus froide à La Réunion, -0,7 degré à la Plaine des Chicots

Cette nuit du vendredi au samedi 29 juin 2024, fut certainement la nuit la plus froide à La Réunion. À l'aube, on été relevées des températures minimales souvent 1 à 5°C sous les moyennes climatologiques avec de nombreuses gelées blanches dans les hauts. À l'aube, on été relevées des températures minimales souvent 1 à 5°C sous les moyennes climatologiques avec de nombreuses gelées blanches dans les hauts.

Concours gato péi : la transmission du goût lontan

Le jeudi 27 juin 2024 s’est tenu le premier concours gato péi au centre de formation des apprentis (CFA) de Sainte-Clotilde. Au programme, une épreuve gâteau patate et une épreuve pâté créole sucré pour départager les gagnants de chaque catégorie : Stéphanie Julie et Giovanni Bassonville. L’occasion pour eux de partager des valeurs familiales et des souvenirs d’enfance dans une pâtisserie lontan.

Sainte-Suzanne : une femme blessée à l'arme blanche, l'auteur des faits interpellé

Ce samedi 29 juin 2024, une femme aurait été blessée à l'arme blanche chemin Madrier dans le quartier de Bras Pistolet à Sainte-Suzanne. Selon les premières informations, relayées par le Journal de l'île, la victime aurait été blessée par un coup de couteau. Le suspect a été interpellé dans l'après-midi. Il s'agit du compagnon de la victime.