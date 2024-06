Hiver austral : la nuit dernière fut la plus froide à La Réunion, -0,7 degré à la Plaine des Chicots

La fré i done paké gran matin

Cette nuit du vendredi au samedi 29 juin 2024, fut certainement la nuit la plus froide à La Réunion. À l'aube, on été relevées des températures minimales souvent 1 à 5°C sous les moyennes climatologiques avec de nombreuses gelées blanches dans les hauts. À l'aube, on été relevées des températures minimales souvent 1 à 5°C sous les moyennes climatologiques avec de nombreuses gelées blanches dans les hauts (Photo : www.imazpress.com)

"Ces températures sont loin d'être exceptionnelles, on a observé au moins aussi froid dans les mois de juin récents (comme 2022 par exemple) et on ne bat pas de records, qui restent détenus par des épisodes plus anciens", indique Météo France.

Quelques valeurs notables observées ce matin (et comparaison avec les records mensuels) :

▪️1.5°C Plaine des Cafres (et 1.3°C jeudi 27) --> 0.7 le 22/06/2022 (record mensuel : -0.9°C le 07/06/1993)

▪️2.0°C Maïdo (1.5°C jeudi 27) (-0.6 le 25/06/2021)

▪️2.6°C Pas de Bellecombe-Jacob (2.0 le 21)

▪️2.7°C La Nouvelle -->2.2 le 25/06/2022 (record mensuel : 2.0°C le 14/06/1991)

▪️3.7°C Cilaos -->il avait fait 3.5°C le 25/06/2022 (record mensuel : 1.2°C les 14/06/2003 et 14/06/1974)

▪️4.8°C Petite-France -->3.8 le 25/06/2022 (3.7, 08/06/2020)

▪️6.3°C Plaine des Palmistes -->5.5 le 27/06/2023 (record mensuel : 3.8°C les 13-14/06/1963)

▪️15.0°C Gillot-aéroport --> 14.7 le 27/06/2022 (record mensuel : 13.6°C les 28/06/1957 et 07/06/1956)

▪️16.3°C Pierrefonds-aéroport -->15.7 le 30/06/2022 (14.6, 30/06/2004)

▪️16.8°C Pointe des 3 Bassins -->16.8 aussi le 30/06/2022 (16.0, 20-21/06/2009)

"Les températures devraient retrouver des niveaux plus proches des moyennes de saison dès le début de semaine prochaine", prévient Météo France.

Cet épisode de froid temporaire est donc tout à fait habituel pour l'hiver austral.

- Un mois de juin tout de même au-dessus des normale de saison -

"L'alternance entre fraîcheur et douceur au fil de ces dernières semaines conduit à un mois de juin 2024 qui, dans sa globalité, devrait terminer légèrement au-dessus des normales à La Réunion.

"Les petits épisodes de fraîcheur récents, liés à des remontées de masses d'air par le sud, auront été légèrement accentués en intensité par la présence d'eaux un peu plus froides que la normale ces derniers mois au sud des Mascareignes (configuration ponctuelle à l'échelle du bassin, qui pourrait s'atténuer dans les prochaines saisons)."

"De tels épisodes de froids ponctuels (qui font partie de la variabilité météorologique habituelle classique de notre climat sur des périodes de quelques jours/semaines) ne remettent évidemment pas en cause la tendance du réchauffement climatique sur le long terme, réchauffement qui est bel et bien observé sur plusieurs décennies de manière indiscutable sur l'île intense et sur l'ensemble de la planète", assure Météo France.

