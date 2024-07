Les quatre infos à retenir : Sainte-Clotilde, rugby, tribune des artistes et altercation

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 4 juillet 2024 : - Homme grièvement blessé à Sainte-Clotilde : son agresseur écroué pour tentative de meurtre - Rugby : "légende" du Racing 92, le Réunionnais Wenceslas Lauret prend sa retraite - "Lo 7 ziyé 2024 alé voté, vote a gosh siouplé" demandent 71 artistes de La Réunion - Altercation entre Huguette Bello et Valérie Legros au marché du Chaudron : qui a insulté qui...

Homme grièvement blessé à Sainte-Clotilde : son agresseur écroué pour tentative de meurtre

Le lundi 1er juillet, un homme a été grièvement blessé à l'arme blanche, chemin des Acajous à Sainte-Clotilde. Ce mercredi 3 juillet 2024, l'agresseur a été écroué pour tentative de meurtre, informe le Journal de l'Île. La victime avait été frappée à l'abdomen par plusieurs coups de couteau et aurait été éviscérée.

Rugby : "légende" du Racing 92, le Réunionnais Wenceslas Lauret prend sa retraite

Ce mercredi 3 juillet 2024, l'ancien international français et sportif péi, Wenceslas Lauret (27 sélections), a annoncé l'arrêt définitif de sa carrière à 35 ans. Champion de France en 2016, le troisième ligne du Racing 92 l'a annoncé sur les réseaux sociaux. Wenceslas Lauret a porté le maillot du XV de France à 27 reprises entre 2010 et 2019.

"Lo 7 ziyé 2024 alé voté, vote a gosh siouplé" demandent 71 artistes de La Réunion

71 artistes de La Réunion ont signé et publié ce jeudi 4 juillet 2024 une tribune intitulée "Domounité La Rénion i tienbo, pou fé baraz lo nasionalisme fransé". Les signataires veulent ainsi "porter un même message de mobilisation contre le risque à venir". Ils artistes terminent par cet appel : "lo 7 ziyé 2024 alé voté, vote a gosh siouplé".

Altercation entre Huguette Bello et Valérie Legros au marché du Chaudron : qui a insulté qui...

Depuis ce mercredi 3 juillet 2024 une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle a été tournée sur le marché du Chaudron à Saint-Denis. On y voit Valérie Legros, candidate du RN dans la première circonscription et ses militants, échanger avec virulence avec la présidente de Région, Huguette Bello. Le son est quasiment inaudible, mais les commentaires postés sur les comptes d'extrême droite relayant la vidéo, affirment que la dirigeante du PLR a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de la candidate d'extrême droite. Analyse de la vidéo telle qu'elle a été postée.