Altercation entre Huguette Bello et Valérie Legros au marché du Chaudron : qui a insulté qui...

Depuis ce mercredi 3 juillet 2024 une vidéo circule sur les réseaux sociaux. Elle a été tournée sur le marché du Chaudron à Saint-Denis. On y voit Valérie Legros, candidate du RN dans la première circonscription et ses militants, échanger avec virulence avec la présidente de Région, Huguette Bello. Le son est quasiment inaudible, mais les commentaires postés sur les comptes d'extrême droite relayant la vidéo, affirment que la dirigeante du PLR a proféré des insultes et des menaces à l'encontre de la candidate d'extrême droite. Vérification (Photo www.imazpress.com)

Sur la vidéo à voir ci-dessous, on peut entendre des échanges virulents entre les deux personnes, mais pas d'insulte ni d'attaques racistes de la présidente de Région à l'encontre des partisans du RN. En tendant l'oreille on entend Huguette Bello déclarer : "j'ai fait pour mon pays, plus que vous. Le quart de ce que j'ai fait vous ne le ferez jamais !". Regardez, écoutez.

La vidéo n'est peut-être pas complète. Elle ne montre (sans doute volontairement) que ce que l'on veut bien montrer, en l'occurrence, la fin de l’échange. Ce qui ne permet pas de savoir ce qui a déclenché l'altercation.

Le PLR a annoncé ce mercredi porter plainte. Dans un communiqué, le parti explique que "la vidéo qui circule, montre plusieurs personnes aux côtés de la candidate RN en train d’invectiver, en la traitant de terroriste et de criminelle, une élue de La République qui est alors toute seule face à eux".



"A aucun moment La Présidente de Région ne prononce d’insultes à l’égard des militants qui lui crient dessus. Elle ne fait que légitimement se défendre verbalement face à ce qui s’apparente à un véritable guet-apens à 5 contre 1" note le communiqué.

"De telles tentatives d’intimidation politique ne sauraient perdurer, particulièrement en période électorale", souligne le PLR. Dans le communiqué, le PLR ajoute : "ce sont malheureusement les méthodes abjectes du Front National devenu Rassemblement National".

Interrogé par nos confrères de Réunion La 1ère, Valérie Legros, la candidate extrémiste, affirme : "elle nous a traités de racistes, fascistes et meurtriers". Elle ajoute qu'elle aussi va porter plainte.

Il lui restera ensuite a apporter la preuve de ces accusations.

