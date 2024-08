Les quatre infos à retenir : enlèvement, consommation, espèces invasives et LFI

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 27 août 2024 : - Enlèvement à Saint-Pierre : les prévenus écopes de 12 à 18 mois de prison - Consommation à La Réunion : en juillet, les prix restent stables et diminuent de 1% pour l'alimentation - Lutte contre les espèces invasives : un nouveau site pour signaler les envahisseurs - La France insoumise appelle à manifester le 7 septembre contre "le coup de force" d’Emmanuel Macron

Enlèvement à Saint-Pierre : les prévenus écopes de 12 à 18 mois de prison

Ce lundi 26 août 2024, étaient jugés en comparution immédiate devant le tribunal correctionnel de Saint-Pierre, six hommes et une jeune femme âgés de 20 à 27 ans pour avoir enlevé et agressé un homme dans un fast-food de la ligne des 400. Le tribunal a tranché. Les sept prévenus écopent de 12 à 18 mois de prison, dont certains avec du sursis.

Consommation à La Réunion : en juillet, les prix restent stables et diminuent de 1% pour l'alimentation

En juillet 2024, l’indice des prix à la consommation est stable à La Réunion, après une baisse de 0,4 % en juin. Les prix des services repartent à la hausse, ceux des produits manufacturés sont stables, ceux de l’alimentation et de l’énergie reculent de nouveau. Sur un an, l’inflation ralentit encore en juillet (+2,5 %), comparativement aux premiers mois de l’année durant lesquels l’inflation annuelle était égale voire supérieure à 4 %. L’indice des prix à la consommation sur un an retrouve à La Réunion un niveau proche du national (+2,3 %), indique l'Insee dans un communiqué.

Lutte contre les espèces invasives : un nouveau site pour signaler les envahisseurs

À La Réunion, ou faune et flore se mêlent, des intrus - des espèces invasives - importées, introduites par l'homme, viennent perturber cet équilibre et la biodiversité de notre île. On dénombre dans le département plus de 2.000 espèces végétales introduites, dont 131 sont considérées comme envahissantes. Pour la faune, en dehors des insectes et des mollusques, La Réunion compte 70 espèces introduites, déjà présentes dans les milieux naturels et urbains. Parmi ces dernières, 14 sont considérées comme envahissantes. Des espèces qui sont une menace. Et c'est pour éviter cela que le groupe espèces invasives Réunion (GEIR*) vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site où les Réunionnais sont invités à signaler les espèces invasives animales ou végétales qu’ils seraient amenés à croiser au cours de leurs balades, randonnées, dans leur jardin ou dans l’espace public.

La France insoumise appelle à manifester le 7 septembre contre "le coup de force" d’Emmanuel Macron

Après le refus du président de la République de nommer un Premier ministre issu du Nouveau Front populaire, La France insoumise appelle à manifester samedi 7 septembre. LFI demande "une réplique ferme de la société française face à la gravité exceptionnelle de la situation".