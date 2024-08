Lutte contre les espèces invasives : un nouveau site pour signaler les envahisseurs

À La Réunion, ou faune et flore se mêlent, des intrus - des espèces invasives - importées, introduites par l'homme, viennent perturber cet équilibre et la biodiversité de notre île. On dénombre dans le département plus de 2.000 espèces végétales introduites, dont 131 sont considérées comme envahissantes. Pour la faune, en dehors des insectes et des mollusques, La Réunion compte 70 espèces introduites, déjà présentes dans les milieux naturels et urbains. Parmi ces dernières, 14 sont considérées comme envahissantes. Des espèces qui sont une menace. Et c'est pour éviter cela que le groupe espèces invasives Réunion (GEIR*) vient de mettre en ligne une nouvelle version de son site où les Réunionnais sont invités à signaler les espèces invasives animales ou végétales qu’ils seraient amenés à croiser au cours de leurs balades, randonnées, dans leur jardin ou dans l’espace public (Photo : www.imazpress.com)

Accessible par smartphone, la partie signalement permet de partager une photo et une localisation, ainsi "que toute information que vous jugez nécessaire", indique la préfecture dans un communiqué.

On peut trouver sur le site des fiches descriptives d’espèces exotiques envahissantes ou invasives présentes sur l’île mais aussi la liste des espèces interdites sur le territoire et les réglementations en vigueur.

Des signalements qui permettront au GEIR de mieux comprendre les invasions biologiques liées à des introductions d’espèces et d'éditer une cartographie de la distribution de ces espèces afin de mettre en place des actions les plus appropriées (surveillance, réglementation, gestion etc.).

Plus d'informations sur le site du GEIR.

- Des espèces introduites qui perturbent la biodiversité -

De nombreuses espèces animales et végétales ont été et sont encore parfois introduites volontairement ou involontairement chaque jour dans l’environnement réunionnais.

"Les espèces exotiques envahissantes représentent une forte menace pour les milieux naturels et les espèces indigènes qui y vivent", précise la préfecture.

"En s’accaparant une part trop importante des ressources disponibles ou en se nourrissant directement des espèces indigènes, les espèces invasives sont à l’origine de la disparition progressive d’une partie de la faune et de la flore et des milieux naturels dans le monde."

Les espèces exotiques envahissantes peuvent également porter préjudice aux activités économiques (pertes agricoles et sylvicoles, conséquences sur le tourisme…) et représenter des risques sanitaires et apparition de maladies (comme le Rat et la leptospirose ou encore l’Agame des colons porteur de salmonelle…).

- Plusieurs espèces interdites à La Réunion -

Plusieurs réglementations interdisant sur le territoire de la Réunion des espèces végétales et animales ont été mises en place afin de limiter les impacts des espèces exotiques envahissantes sur les milieux naturels.

Depuis avril 2019 un arrêté ministériel interdit 153 plantes. Cette liste comprend 59 plantes invasives déjà présentes sur le territoire et 94 plantes pas encore arrivées à La Réunion.

Une attention très particulière doit être portée sur ces espèces afin de limiter au maximum l’invasion.

Concernant la faune, un arrêté de 2005 interdit plusieurs dizaines d’espèces exotiques à cause du risque qu’elles comportent pour l’environnement.

Un deuxième arrêté, toujours en 2005, interdit 126 espèces considérées comme dangereuses.

Les particuliers possédant ces espèces avant le début de l’arrêté peuvent garder leurs animaux mais doivent se déclarer en ligne (sur ce site, rubrique "Déclaration de détention d’espèces interdites"), et ne doivent ni les échanger, ni les reproduire, ni les relâcher dans la nature.

