En vacances ou en randonnées... protégez La Réunion contre les espèces invasives

Avec l’hiver qui s’installe petit à petit sur l’île, les locaux comme les touristes, sont prêts à s’aventurer à la quête du froid. L’arrivée des vacances est l’occasion de sensibiliser aux bons réflexes à adopter pendant cette période de forte fréquentation des espaces naturels, essentiels pour la préservation de l'île contre les espèces invasives (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, la lutte contre les espèces invasives est une priorité pour assurer sa biodiversité reconnue à l’échelle mondiale. Quelques gestes simples permettraient de conserver les espaces naturels et faire toute la différence.

On n'y penserait pas, mais nettoyer son équipement, chaussures, sacs à dos et autres matériaux, avant de partir en pleine nature est un bon commencement. Sur certains sentiers du Parc national, des stations de biosécurité, permettent de brosser et de taper ses chaussures pour éliminer toute terre pouvant contenir des graines invasives, contribuant ainsi à la protection des milieux naturels.

Autre moyen de moyens de préserver l'environnement et réduire le risque de propagation des espèces invasives durant - alors que les sentiers de l'île connaissent un franc succès durant toute l'année - respecter les itinéraires baliséset repartir avec ses déchets, même biodégradables.

Les déchets organiques abandonnés dans la nature contribuent à la multiplication des rats sur le territoire. Or, les rats sont des prédateurs majeurs des oiseaux indigènes et endémiques de l’île.

Il est également possible d'agir aussi depuis son téléphone, en signalant sur le site, les espèces invasives rencontrées lors des excursions. Pour connaître le nom des végétaux, vous pouvez télécharger gratuitement l’application Plantnet.

- Ne pas introduire d'espèces exotiques -

Lors des voyages hors de La Réunion, il ne faut pas non plus se laisser tenter par l'envie de ramener des végétaux ou des animaux dans sa valise.

Cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur les bâtiments, les routes, les cours d’eau, la faune et la flore sauvages et les cultures.

Certaines plantes, certains animaux et certains microbes venus d'ailleurs sont des espèces exotiques envahissantes.

- Des chantiers participatifs -

Pendant les vacances, des chantiers de lutte contre les espèces invasives seront organisés par différentes associations.

Ces initiatives locales sont l'occasion de contribuer activement, seul, entre amis ou en famille, à la protection de l'environnement tout en découvrant de nouvelles facettes de l'île.

- Samedi 6 juillet à la Forêt de Bon Accueil à Saint-Louis, organisé par le Parc national de La Réunion en partenariat avec deux associations des Makes : l'association Tout vient du Coeur et l'ADPM, Association Développement Promotion des Makes.

Pour vous inscrire, toutes les informations sont disponibles sur la page agenda du site du Parc Naturel de La Réunion.

- Jeudi 11 juillet, mardi 16 juillet, jeudi 25 juillet et mardi 30 juillet : L’association Initiative pour la Restauration Insulaire (IRI) organise des chantiers participatifs de lutte contre l'Arbre Pieuvre.

Pour connaitre les lieux d’intervention et s'inscrire, les bénévoles peuvent contacter l’association directement sur sa page Facebook ou par mail : staff.iri.luKe@gmail.com

- Les samedi 13 et 27 juillet, et le samedi 10 août de 8h30 à 13h30 : pour la conservation l'Espace Naturel Sensible de la Plaine des Grègues.

Le nombre de places est limité, réservation au 0693 60 74 65. Covoiturage possible depuis St-Pierre, confirmation la veille par rapport à la météo.

- Le 1er août à la Plantation pour l’habitat du gecko vert à 8h chemin neuf à Petite île : L’association Nature Océan Indien organise également une action de lutte contre les plantes invasives et plantation d’espèces indigènes.

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter matthieu.gebus@natureoceanindien.org

