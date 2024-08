Les quatre infos à retenir : Jeux Paralympiques, Ratenon, Chikungunya et cyclones

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 30 août 2024 : - Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté en or au cyclisme sur piste, Tanguy de La Forest en argent au tir - JH Ratenon : la procureure de Saint-Denis confirme le refus aux tests de dépistages, l'élu convoqué en justice en janvier 2025 - Chikungunya : l’ARS La Réunion confirme les deux nouveaux cas - Ancha, Elvis, Kanto... ou encore Zanele : les noms des cyclones de la saison 2024-2025 dévoilés

Jeux Paralympiques : Alexandre Léauté en or au cyclisme sur piste, Tanguy de La Forest en argent au tir

Alexandre Léauté conserve son titre de champion paralympique en décrochant l'or au cyclisme sur piste ce vendredi 30 août 2024. Il apporte à la délégation tricolore sa deuxième médaille d'or. Grand favori, il avait battu le record du monde un peu plus tôt dans la journée. Tanguy de La Forest remporte de son côté la médaille d’argent dans l’épreuve de tir à la carabine à dix mètres, faisant monter le compteur de la France à cinq médailles

JH Ratenon : la procureure de Saint-Denis confirme le refus aux tests de dépistages, l'élu convoqué en justice en janvier 2025

Ce vendredi 30 août 2024 - comme elle l'avait annoncé - la procureure de Saint-Denis, Véronique Denizot, revient sur l'affaire de l'accident de Jean-Hugues Ratenon, suspecté de ne pas avoir voulu se soumettre aux tests de dépistages. Dans un communiqué envoyé à la presse, la procureure confirme que : "au centre hospitalier, Jean-Hugues Ratenon refusait les prélèvements par éthylotest et salivaire destinés à dépister l’éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants, ainsi que le prélèvement sanguin ; il était informé par les militaires de la gendarmerie présents sur place que ce refus constituait une infraction pénale". Elle ajoute que son permis de conduire a fait l’objet d’une décision administrative en date du 26 août 2024 suspendant sa validité pour une durée de 9 mois". Face à ce refus, le député de La Réunion - entendu par les gendarmes - sera invité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en janvier 2025. Et ce pour : conduite en état d’ivresse manifeste, défaut de maitrise, refus de se soumettre aux vérifications / alcool et refus de se soumettre aux vérifications/ stupéfiants.

Chikungunya : l’ARS La Réunion confirme les deux nouveaux cas

Ce vendredi 30 août 2024, l'Agence régionale de santé (ARS) de La Réunion confirme les deux nouveaux cas de chikungunya, après la confirmation du centre national de référence (CNR) associé du CHU Nord. Il s’agit de personnes de l’entourage du premier cas et résidant dans le même quartier de Saint-Gilles-les-Bains. Les trois personnes contaminées n’ont pas été hospitalisées. Si le terme d'épidémie n'est pas encore à l'ordre du jour, l'Agence régionale de santé préfère prévenir que guérir, rappelant à la population de se protéger.

Ancha, Elvis, Kanto... ou encore Zanele : les noms des cyclones de la saison 2024-2025 dévoilés

La liste des noms des cyclones pour la saison cyclonique 2024/2025 a été dévoilée par plusieurs sites météorologiques. Le premier système qui atteindra au minimum le stade de tempête tropicale modérée, sera baptisé "Ancha".