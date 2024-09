Les quatre infos à retenir : incendie mortel, cambriolage, Darmanin et accident du travail

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 23 septembre 2024 : - Sainte-Suzanne : une personne retrouvée morte dans un appartement incendié - Saint-Pierre : cambriolage de la cuisine centrale de l'école Pablo Picasso, la ville porte plainte - Aveu : "si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu et je n'aurais pas été ministre" - Accident du travail à La Réunion : neuf personnes ont perdu la vie sur leur lieu de travail depuis le début de l'année

Sainte-Suzanne : une personne retrouvée morte dans un appartement incendié

Un incendie s'est déclaré tôt ce lundi 23 septembre 2024 matin dans un appartement du quartier du Bocage à Sainte-Suzanne. Une personne décédée a été retrouvée dans les décombres de l'habitation. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances de ce drame.

Saint-Pierre : cambriolage de la cuisine centrale de l'école Pablo Picasso, la ville porte plainte

Ce week-end du samedi 21 au dimanche 22 septembre 2024, un cambriolage a été commis dans les locaux de la cuisine centrale de l'école Pablo Picasso à la Ravine des Cabris à Saint-Pierre. Après avoir dérobé d'importantes quantités de nourriture dans les chambres froides, les voleurs ont laissé les portes de la pièce grande ouverte rompant la chaîne de froid. Plus de 578 kilos de poulet et de thon ont dû être jetés. 3.500 enfants de maternelle et primaire ont donc mangé avec une heure de retard. La mairie de Saint-Pierre a déposé plainte.

Aveu : "si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu et je n'aurais pas été ministre"

Petit-déjeuner des nouveaux ministres à Matignon, premier Conseil des ministres à l'Elysée, et plusieurs passations de pouvoir entre les anciens ministres et les (presque) nouveaux. Le gouvernement Barnier, attelage fragile entre les macronistes et Les Républicains, va faire ses premiers pas lundi, déjà critiqué et menacé de censure. Lors de la passation de pouvoir au ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin a semblé brusquement découvrir une réalité vécue par des millions de Françaises et de Français. Si je m'étais appelé Moussa Darmanin, je n'aurais pas été élu maire et député et sans doute n'aurais-je pas été ministre de l'Intérieur" a-t-il avoué face à son successeur l'ultra conservateur LR Bruno Retailleau.

Accident du travail à La Réunion : neuf personnes ont perdu la vie sur leur lieu de travail depuis le début de l'année

Ce lundi 23 septembre 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale (CGSS) a publié un rapport dans lequel il fait une observation grave : plusieurs personnes à La Réunion sont décédées sur leur lieu de travail depuis le 1er janvier. Une constatation qui inquiète l'organisme quant à la récurrence des faits mais pas seulement. Les parquets de Saint-Pierre et Saint-Denis se penchent sur les procédures et obligations légales qui s'imposent aux employeurs.