Les quatre infos à retenir : séisme, Mayotte, banque et grève

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi 30 septembre 2024 : - Un séisme de magnitude 1,6 ressenti dans le cirque de Salazie - Mutinerie à la prison de Mayotte : sept agents de sécurité pénitentiaire de Domenjod envoyés en renfort - BNP Paribas : plusieurs clients dans le rouge, la banque évoque un incident technique interne - Appel à la grève ce mardi : des perturbations à prévoir dans les écoles, crèche et jardin d’enfants

Un séisme de magnitude 1,6 ressenti dans le cirque de Salazie

Ce dimanche 29 septembre 2024, à 20h45, un séisme a été ressenti par des habitants de l’île, dans le cirque de Salazie, principalement dans le secteur de Hell Bourg, Mare à Poule d’Eau et Bois Pomme. Ce séisme a été enregistré par les sismomètres de l'Observatoire Volcanologique du Piton de la Fournaise. Les premières analyses de ce séisme ont permis de le localiser, à 19 km de profondeur sous le cirque de Salazie. Sa magnitude a été mesurée à 1,6 sur l'échelle de Richter, informe l'OVPF.

Mutinerie à la prison de Mayotte : sept agents de sécurité pénitentiaire de Domenjod envoyés en renfort

Ce dimanche 29 septembre 2024, sept agents de l'équipe locale réunionnaise de sécurité pénitentiaire de Domenjod, deux psychologues des personnels de La Réunion et un personnel de direction ont été envoyés en renfort à Mayotte. Et ce, à la de la minuterie et prise d'otages qui a eu lieu à la prison de Majicavo, blessant un surveillant. Ils seront amenés à rester autant de temps que la prison de Majicavo aura besoin de leur renfort.

BNP Paribas : plusieurs clients dans le rouge, la banque évoque un incident technique interne

Durant ce week-end du 28 et 29 septembre 2024, plusieurs réunionnais, clients de la BNP Paribas Réunion, ont vu leurs comptes bancaires virer au rouge. Parfois avec des découverts astronomiques de plusieurs milliers d'euros, impactant fortement les opérations bancaires et le paiement des factures. Ce lundi 30 septembre, la BNP indique que cette erreur "est due à un incident technique interne" à la banque et assure "rembourser les éventuels frais afférents à ces incidents".

Appel à la grève ce mardi : des perturbations à prévoir dans les écoles, crèche et jardin d’enfants

Ce mardi 1er octobre 2024, l'intersyndicale de La Réunion appelle à une large mobilisation pour les salaires, les services publics et l'abrogation de la réforme de retraites. En raison de cet appel à la grève lancé par les syndicats, des perturbations sont à prévoir pour l'accueil des enfants dans les écoles de différentes communes de l'île.