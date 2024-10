Les quatre infos à retenir : météo, collectivités, alcool et retraites

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 2 octobre 2024 : - La tempête tropicale modérée baptisée Ancha évolue à plus de 2.400km au nord-est de la Réunion - Collectivités : la Cour des comptes suggère de supprimer 100.000 postes pour générer 4,1 milliards d'euros par an - Alcool : lancement d'une campagne de prévention sur les dangers de la consommation excessive - La revalorisation des retraites décalée de six mois pour faire des économies

La tempête tropicale modérée baptisée Ancha évolue à plus de 2.400km au nord-est de la Réunion

Le système météorologique a atteint le stade de tempête tropicale modérée en milieu de nuit ce mercredi 2 octobre 2024. Baptisé Ancha à 3h30, par les services météorologiques mauriciens, il devient la première tempête tropicale de la saison 2024-2025. Actuellement, Ancha circule au large Sud-Est de Diego Garcia "à plus de 2.400km au nord-est de la Réunion sur une trajectoire sud-ouest qui la laissera loin de toutes terres habitées", informe Météo France. Il est prévu "qu'elle maintient ce stade de tempête tropicale modérée les prochaines 24h avant de se combler progressivement d'ici au week-end", indiquent les prévisions.

Collectivités : la Cour des comptes suggère de supprimer 100.000 postes pour générer 4,1 milliards d'euros par an

La Cour des comptes suggère une suppression progressive de 100.000 effectifs dans les collectivités locales, qui emploient environ deux millions d'agents publics, ce qui permettrait une "économie importante", dans un rapport consacré aux finances locales en 2024 rendu public mercredi.

Alcool : lancement d'une campagne de prévention sur les dangers de la consommation excessive

Dans le cadre de la politique globale de prévention et lutte contre les addictions, les services de l’État, la ville de Saint-Denis et la Sodiparc ont souhaité renouveler le partenariat initié en 2023 autour d’une campagne d’affichage sur les conséquences négatives liées à la consommation d’alcool. Dans le cadre de cette campagne, et tout au long du mois d’octobre, différentes affiches seront visibles sur des bus Citalis ainsi que sur des panneaux d’affichage sur l’ensemble du territoire réunionnais. Pour rappel, à La Réunion, l'alcool est responsable de près de 500 morts par an.

La revalorisation des retraites décalée de six mois pour faire des économies

Les premières économies sont annoncées : d'après plusieurs médias nationaux, la revalorisation des retraites va être décalée de 6 mois pour économiser 3 milliards d'euros. Au lendemain de son discours de politique général, le Premier ministre Michel Barnier a décidé de taper au porte-feuille des retraités, qui aurait un niveau de vie "aujourd’hui supérieur à celui des actifs". Dans l'Hexagone, peut-être, mais certainement pas à La Réunion où la moitié des retraités touchent moins de 652 euros par mois.