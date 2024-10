Les quatre infos à retenir : oeufs, santé mentale, place nette et vigies requin

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 9 octobre 2024 : - Saint-Denis : Couvée d'or distribue des œufs pour alerter sur ses difficultés - Saint-Paul : ils et elles marchent pour changer le regard sur les maladies mentales - Opérations "place nette" : 223 interpellations et 160 amendes forfaitaires dressées - Vigies Requin : les salaires de septembre vont être payés, le dispositif maintenu

Saint-Denis : Couvée d'or distribue des oeufs pour alerter sur ses difficultés

La société Couvée d'or, qui produit des poussins destinés à la consommation, a organisé ce mercredi 9 octobre 2024 une action pour dénoncer l'importation d’œufs depuis l'Hexagone par son concurrent. 8.000 œufs, qui étaient destinés à être couvés et qui ont finalement été déclassés en raison d'une surproduction, ont été distribués aux automobilistes circulant devant la préfecture de Saint-Denis, pour alerter la population sur la situation dans laquelle se trouve l'entreprise.

Saint-Paul : ils et elles marchent pour changer le regard sur les maladies mentales

Alors que les troubles psychiques sont toujours stigmatisés dans la société, l’association Balise Psy organise ce mercredi 9 octobre 2024 une "Mad Pride" (marche festive des fous) à Saint-Paul pour sensibiliser et éduquer sur ces questions de société. Le but ? Changer le regard sur les maladies mentales, et sur les personnes qui en souffrent.

Opérations "place nette" : 223 interpellations et 160 amendes forfaitaires dressées

Depuis le 19 janvier 2024, les opérations "place nette" - menées pour renforcer la lutte contre la délinquance du quotidien, tout en concentrant les efforts contre les trafics de stupéfiants, ont eu lieu à La Réunion. Déployées dans les communes du Port, de Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre, elles ont permis de procéder à 223 interpellations et à 160 amendes forfaitaires liées aux stupéfiants, aux réglementations du travail du commerce, et de droit des étrangers.

Vigies Requin : les salaires de septembre vont être payés, le dispositif maintenu

Thierry Martineau, président de ligue réunionnaise de surf, a obtenu de la banque un découvert exceptionnel lui permettant de payer dès ce mercredi 9 octobre 2024 les salaires des 29 employés des vigies requin renforcées. Le dispositif est donc maintenu. Les salaires de septembre n'ayant pas été versés, le président de la ligue, soutenu par les salariés, avait menacé de suspendre leurs activités dès ce jeudi. Dans le même temps, Thierry Martineau annonce que l'Etat s'est engagé à octroyer en urgence une partie des 270.000 euros de subvention qu'elle leur doit afin de couvrir les salaires de septembre et d'octobre.