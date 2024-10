Opérations "place nette" : 223 interpellations et 160 amendes forfaitaires dressées

Lutte contre la délinquance et les stupéfiants

Depuis le 19 janvier 2024, les opérations "place nette" - menées pour renforcer la lutte contre la délinquance du quotidien, tout en concentrant les efforts contre les trafics de stupéfiants, ont eu lieu à La Réunion. Déployées dans les communes du Port, de Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Paul et Saint-Pierre, elles ont permis de procéder à 223 interpellations et à 160 amendes forfaitaires liées aux stupéfiants, aux réglementations du travail du commerce, et de droit des étrangers (Photo : www.imazpress.com)

À La Réunion, 71 opérations ont été menées et 4.400 effectifs des forces de l’ordre ont été engagés.

Au total, les forces de police et de gendarmerie ont contrôlé 21.000 personnes.

Les 24 et 25 septembre 2024, la police nationale de la Réunion a mené une opération "place nette" dans le secteur de la Trinité à Saint-Denis Au total, 235 personnes et 25 véhicules contrôlés et 25 contraventions dressées.

Le 28 mai 2024, de 6h15 à 8h30, la police de La Réunion a mené une opération" place nette" afin de lutter contre les points de deal, les trafics ainsi que toutes les formes de délinquance dans le quartier du Moufia à Saint-Denis. 230 personnes ont été contrôlées, trois ont été interpellées dont deux en situation irrégulière et une recherchée dans le cadre de violences intrafamiliales.

Les jeudi 2 et vendredi 3 mai 2024, la police de la Réunion a mené une opération "place nette" dans le secteur de la gare routière de Saint-Pierre. 1,52 grammes de cocaïne et 8 grammes de cannabis ont été saisis.

Du lundi 22 au lundi 29 avril 2024, les gendarmes de la compagnie de Saint-Benoît, appuyés par les militaires de toutes les unités de La Réunion ont réalisé sept opérations visant à lutter contre les incivilités, le trafic de stupéfiants, la délinquance routière et les atteintes à l'environnement. Plus de 1.000 personnes ont été contrôlées, neuf personnes ont été placées en garde à vue.

Le mercredi 10 avril 2024, les gendarmes ont mené une opération baptisée "place nette" de lutte contre les "pousses". Suite à l'opération huit personnes ont été placées en garde à vue.

Les 10 et 11 avril 2024, la police a mené une opération "Place nette" dans le quartier de la Rivière des galets au Port suite à une recrudescence d'actes de violences urbaines. Bilan de l'opération : trois placements en garde à vue pour délit de fuite, vol par effraction, et violences conjugales. Des armes ainsi que 38 grammes de cannabis, 3 grammes de MDMA, 11 grammes de produits de coupe ont été saisis.

Dans le cadre des opérations places nette, lundi 25 et mardi 26 mars 2024, la police nationale de la Réunion s'est mobilisée pour lutter contre les trafics de drogue ainsi que toutes les formes de délinquance dans les quartiers Vauban, Camélias et la Chaumière à Saint-Denis. 184 cachets d’ecstasy ont été saisis.

Le mercredi 28 février 2024, une opération de sécurisation par la police nationale a eu lieu dans le quartier de Saint-Clotilde à Saint-Denis. Au total, cinq personnes ont été interpellées dont trois pour port d'armes, une personne en situation irrégulière et un individu sous obligation de quitter le territoire français.

- Une opération d'envergure pour lutter contre la délinquance -

D'après les explications de la gendarmerie, "toute l'île est concernée par cette opération d'envergure". Des équipes de La Réunion, épaulées par le renfort d'un escadron venu de l'Hexagone, l'escadron "Guépard".

Ces opérations mobilisent, "en étroite collaboration avec l’autorité judiciaire, l’ensemble des forces de l’ordre : police nationale et gendarmerie nationale, avec le concours des polices municipales ; mais également en association avec plusieurs partenaires tels que les transporteurs et les bailleurs sociaux", indique la préfecture dans un communiqué.

Elles comportent différents axes d’action : contrôles des parties communes et des caves, contrôles d’identité sur réquisition du procureur de la République, mobilisation de chiens spécialisés en recherche de stupéfiants et armes, contrôles de commerces, sécurisation des transports en commun, enlèvements systématiques de véhicules dits "ventouses", etc.

Par une action coordonnée d’ampleur, les opérations "Place nette" permettent de renforcer la sécurité dans les secteurs touchés par la délinquance de proximité et de restaurer le cadre de vie des habitants.

Amenées à se poursuivre au cours des prochains mois, les opérations "Place nette" permettent de sécuriser l’espace public et rassurer les habitants de ces secteurs.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com