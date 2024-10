Les quatre infos à retenir : mort à Saint-Denis, Grand Raid, maltraitance animale et prisons

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 14 octobre 2024 : - Saint-Denis : un jeune homme retrouvé pendu sur le chantier de la Cathédrale - Grand Raid : plusieurs routes forestières fermées au public pendant la course - Saint-Denis : la police nationale et la ville s'accordent pour lutter contre la maltraitance animale - Surpopulation carcérale : pour Hugette Bello, "la prison doit être un lieu de réinsertion mais pas désinsertion"

Saint-Denis : un jeune homme retrouvé pendu sur le chantier de la Cathédrale

Ce lundi 14 octobre 2024, un jeune homme de 20 ans a été retrouvé pendu vers 7h30 sur le chantier de la cathédrale à Saint-Denis. Déployés sur place, les secours ont procédé à un massage cardiaque mais la victime était déjà décédée. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la mort.

Grand Raid : une météo entre éclaircies et averses, dans une atmosphère "chaude et lourde"

Les prévisions de Météo France ont "un peu changé par rapport aux premières tendances de jeudi dernier" annonce le centre météorologique ce lundi 14 octobre 2024. Le régime d'alizé s'annonce "plus faible et plus chaud en raison du passage d'une dépression au large du sud des Mascareignes donnant un vent plus faible et d'orientation plus nord/nord-est jeudi, donc ramenant de l'air d'origine plus tropicale" détaille-t-il.

Saint-Denis : la police nationale et la ville s'accordent pour lutter contre la maltraitance animale

Ce lundi 14 octobre 2024, la police nationale avec la ville de Saint-Denis, a lancé un partenariat pour lutter contre la maltraitance animale. Une priorité de l'État à La Réunion avec la mise en place d'une politique spécifique de lutte contre ces phénomènes depuis 2020. Cette action au sein des groupes de partenariat opérationnel (GPO) pilotée par la police nationale permettra, en lien avec les autres partenaires, de définir les actions de prévention ou de répression appropriées sur des secteurs géographiques spécifiques. C’est le cas pour la ville de Saint-Denis, où différents quartiers ont fait l’objet de signalements par les riverains et les associations, d’actes de maltraitance et de cruauté commis sur des animaux.

Surpopulation carcérale : pour Hugette Bello, "la prison doit être un lieu de réinsertion mais pas désinsertion"

Ce lundi 14 octobre 2024 janvier 2024, la présidente de Région, Huguette Bello, est allée à la rencontre des syndicats de l'administration pénitentiaire. Tous ont pu évoquer avec elle la semaine dernière les difficultés auxquelles ils sont confrontés : violences, surpopulation, insécurité, manque d'effectifs… À La Réunion, les prisons débordent et cela impact l'ensemble de la profession. Pour la présidente de Région – interpeller sur la situation – il est urgent d'agir.