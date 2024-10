Les quatre infos à retenir : Le Port, coureur non voyant, infiltrés et Grand Raid

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 20 octobre 2024 : - Le Port : une jeune femme retrouvée morte dans une voiture, un homme grièvement blessé à ses côtés - Métis Trail : non voyant, Stéphane Sery a réalisé l'exploit - avec son guide - de terminer la course - Grand Raid : un grand bravo à tous les infiltré.e.s" d'Imaz Press - Grand Raid : à bout de forces, Didier Marmasse est le dernier finisher à franchir la ligne d'arrivée

Le Port : une jeune femme retrouvée morte dans une voiture, un homme grièvement blessé à ses côtés

Dans la nuit de ce samedi 19 au dimanche 20 octobre 2024, vers 2 heures du matin, une jeune femme de 34 ans a été retrouvée morte dans une voiture sur la darse du Port. Selon les informations d'Imaz Press, la victime était sur le siège passager avant. Elle présentait des blessures faites à l'arme blanche sur le haut du corps et au cou. Du côté conducteur se trouvait un homme grièvement blessé mais conscient à l'arrivée des policiers. Un couteau a été retrouvé à ses pieds. Une enquête a été ouverte par le parquet de Saint-Denis.

Métis Trail : non voyant, Stéphane Sery a réalisé l'exploit - avec son guide - de terminer la course

Le Réunionnais Stéphane Sery, coureur non voyant, a bouclé les 50km du Métis Trail ce dimanche 20 octobre 2024. Il est le premier coureur non voyant à participer à une course du Grand Raid. Un exploit qu'il termine en compagnie de son guide Cédric Boyer en 13 heures, 17 minutes et 32 secondes. Il se classe 350ème au scratch.

Grand Raid : un grand bravo à tous les infiltré.e.s" d'Imaz Press

C'est terminé pour nos infiltrés... tous ou presque ont atteint à la sueur de leur front et puisant dans leurs dernières forces, la ligne d'arrivée du Grand Raid ce dimanche 20 octobre 2024. Depuis ce jeudi 17 octobre 2024, "folles" et "fous" courent à travers les sentiers de La Réunion. Sur les cinq courses au programme - restaient aux traileurs de la Diagonale et du Trail de Bourbon de franchir la ligne d'arrivée. Parmi eux, les infiltrés d'Imaz Press. Ils sont 16 en tout. Des coureurs venant de La Réunion, de l'Hexagone et même de Martinique. L'occasion pour Imaz Press de les féliciter une dernière fois.

Grand Raid : à bout de forces, Didier Marmasse est le dernier finisher à franchir la ligne d'arrivée

Ce dimanche 20 octobre 2024, marque l'heure de la délivrance pour les derniers raideurs en course après trois jours de courses intenses. Les derniers survivants de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon ont atteint le stade de la Redoute à Saint-Denis. L'ultime coureur s'appelle Didier Marmasse, dossard 122. Il clôt cette 32ème édition du Grand Raid 2024. Des derniers kilomètres particulièrement difficiles, emplis de douleurs et de fatigues pour ces courageux (.ses) "folles" et "fous".