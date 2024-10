Grand Raid : les derniers raideurs attendus à La Redoute ce dimanche

Ce dimanche 20 octobre 2024, marque l'heure de la délivrance pour les derniers raideurs en course après trois jours de courses intenses. Si l'ensemble des coureurs de la Mascareignes, du relais Zembrocal et de la Métis Trail sont arrivés, restent aux derniers survivants de la Diagonale des Fous et du Trail de Bourbon à atteindre le stade de la Redoute à Saint-Denis. Des derniers kilomètres particulièrement difficiles, emplis de douleurs et de fatigues pour ces courageux (.ses) "folles" et "fous". À 16 heures, ce dimanche, marquera la fin de cet événement iconique mais non moins fou de La Réunion. Jusqu'au bout Imaz Press vous fait vivre en direct ces dernières épopées (Photos : www.imazpress.com)

Mathieu Blanchard est le Roi des Fous. Il a clôturé sa course en 23 heures 35 et 2 secondes, 43 minutes avant Jean-Philippe Tschumi. Le Suisse a lui réalisé son troisième podium en trois participations consécutives. Après 24h08 de course, il a été accueilli par Mathieu Blanchard qui lui remet sa médaille et son maillot de finisher.

C'est finalement Ben Dhiman qui vient compléter le podium, après avoir traversé la ligne d'arrivée à 22h42 après 23h44 et 56 secondes de course.

Côté Réunionnais, Judicaël Sautron s'est hissé à la 7ème place du scratch général. Il a franchi la ligne d'arrivée à 1h23, après 27h23 de course.

Manon Bohard, première féminine, a franchi la ligne d'arrivée à 5h49. Après une course folle, la traileuse a franchi la ligne d'arrivée du Stade de La Redoute après 31 heures, 49 minutes et 55 secondes de course.

2ème féminine de la Diagonale des Fous 2024 : Maryline Nakache La traileuse termine en 33 heures, 1 minute et 19 secondes de course. Elle se place à la 36ème place au classement général en ayant passé la Redoute à 7 heures 01.

Pauline Grardel, dossard 1036, est la dernière à compléter le podium de la Diagonale des Fous. Classée 49ème, elle a franchi la ligne d'arrivée à 7h46 après 33 heures, 46 minutes et 15 secondes de course.

Elle termine 109ème au général, 6ème féminine. Il s'agit de la première réunionnaise à franchir la ligne d'arrivée, Sylvaine Cussot. Elle a atteint le stade de la Redoute (Saint-Denis) à 10h43 après 36 heures de course, 43 minutes, 24 secondes.

L'un des favoris de la course, Francesco Cucco, pourtant bien positionné dans le classement, a été contraint d'abandonner. "J'ai eu une baisse de motivation, je ne me sentais plus de continuer, je n'étais pas assez préparé...".

Vainqueur l’an dernier, le Haut-savoyard Aurélien Dunand-Pallaz est revenu à La Réunion pour tenter de décrocher un second titre. Mais ce ne sera pas pour cette année. Éprouvé après plusieurs grands trails, le sportif a été contraint d'abandonner au Maïdo. "Je suis épuisé, je n'ai plus aucune force, je ne prends plus de plaisir sur les sentiers, je veux revoir mes proches et ma famille.Ma décision est définitive, j'ai rendu mon dossard...", a-t-il déclaré.

Dossard 1801 et ayant fait la course en tête du côté des féminines réunionnaises, Amélie Huchet a été contrainte d'abandonner à 00h58 à Ilet Savannah après 26 heures, 58 minutes et 22 secondes de course.

- Alexandre Dépêche remportent la Mascareignes -

Arrivé ce vendredi 18 octobre en 8 heures, 28 minutes et 6 secondes, le Réunionnais Alexandre Dépêche remporte les 70 kilomètres de La Mascareignes.

Arrivent derrière lui, deux autres Réunionnais : Nicolas Marcy en 8 heures, 29 minutes et 2 secondes et Antoine Comparot en 8 heures, 34 minutes et 2 secondes.

Chez les femmes c'est Laure Rebuffet qui termine en tête (22ème au classement général). Elle a avalé les 70 km de course en 10 heures 12minutes 31 secondes.

Arrivés après elle, Thaïs Pibouleau termine deuxième en 11 heures, 4 minutes et 57 secondes de courses. Termine ce podium, Margaux Beyre en 11 heures, 13 minutes et 24 seconde à arpenter les sentiers pour la Mascareignes.

- La Team Vetyver remporte le relai Zembrocal -

La team Vetyver remporte le relais Zembrocal à l'issue de 19 heures de course, 44 minutes et 30 secondes (à 12h44). Elle était composée de Yoann Martin, Jean-Philippe Boult, Nicolas Drapper et Lucas Desilve.

La Team PTP est arrivée deuxième à 12h45 après 19 heures, 45 minutes et 5 secondes. Parmi les relayeurs, Victor Durande, Florian Durque, Mackaël Magalhaes et Gilles Seni

Complète le podium, TPC Hommes composée de Arthur Cellié, Benjamin Degres, Aubin Lopeo et Grégory Lamoly en 19 heures, 57 minutes et 31 secondes.

- Louison Coiffet remporte le Trail de Bourbon -

Avant-dernière course à s'être élancée, le Trail de Bourbon. Chaque sportif affronte 100km de parcours pour 6.120 mètres de dénivelé.

Traileur parmis les favoris de ce trail, le Français Louison Coiffet et dossard 5766 est arrivé à La Redoute à 9h27 après 12 heures, 27 minutes et 28 secondes de course.

Le Réunionnais Augustin Saurel, dossard 6006, arrive deuxième du TDB en 13 heures, 58 minutes et 30 secondes à 10h58.

Une demi-heure plus tard, c'est Mickaël Brée qui pointe à La Redoute après 14 heures, 30 minutes et 38 secondes de périple à travers La Réunion.

Côté femmes, Leslie Nowicki est la première féminine à l'arrivée du Trail de Bourbon. La coureuse portant le dossard 5149 termine 14ème au classement général. Elle a pointé à 13h39 au stade de La Redoute après 16 heures, 39 minutes et 34 secondes de course.

Derrière elle, la Réunionnaise Marion Zaradzki, dossard 5129, clos le Trail de Bourbon en 17 heures, 19 minutes et 21 secondes en pointant à l'arrivée à 14 heures 19.

Chloé Meriel complète le tableau en pointant à 14h45 à La Redoute après une course de 17 heures, 45 minutes et 14 secondes.

- La petite nouvelle, la Métis Trail pour terminer -

Nouvelle course qui fait son apparition cette année, la Métis trail. Une nouvelle course de 50km et 2.500 mètres de dénivelé.

Corentin Fourni remporte la Métis Trail. Le sportif boucle les 50km en 6 heures, 28 minutes et 21 secondes en ayant été devant tout au long du parcours. Il a pointé à 14 heures à La Redoute. Il devient le tout premier vainqueur de l'histoire de cette nouvelle course.

Afin de compléter le podium de la Métis Trail, viennent se rajouter en seconde place, le Français Léo Serca. Le coureur a pointé à 14h1( après 6 heures, 43 minutes et 25 secondes de course.

Le Belge Grégoire Ruyssen termine à la troisième place en arrivant trois minutes après à 14h18. Et ce, après une course de 6 heures, 46 minutes et 39 secondes.

La gazelle de La Réunion, Marcelle Puy, quintuple vainqueure du Grand Raid, termine première de la toute nouvelle course, la Métis Trail. Neuvième au classement général, elle termine en 7 heures, 17 minutes et 27 secondes de course en pointant à 14h49 à La Redoute.

Si Marcelle Puy termine première, la Française Céline Louis suit à la seconde place en 7 heures, 52 minutes et 24 secondes. Elle a pointé à 15h24.

Enfin, à la troisième position, l'on retrouve Sabrina Sauve, finisher en 8 heures et 3 minutes. La traileuse est arrivée à La Redoute à 15h34.

- Et du côté des infiltré.e.s d'Imaz Press -

Parmi les coureurs, il y a nos infiltré(e)s. Victor, Thibault, Anaïs ou encore Stéphanie… des raideurs et raideurs venus de La Réunion et d'ailleurs qui nous ferons vivre ces courses de l'intérieur, à défaut nous-mêmes de s'y lancer.

Le dossard 3153, Charley Bacry, a pointé à La Redoute à 11h34 après 10 heures, 34 minutes et 26 secondes de courses sur La Mascareignes. Il "visait un beau chrono". L'on peut dire qu'il ne s'est pas trompé.

Vanessa Fenelon, dossard 3908 est arrivé au bout de son périple après 15heures, 5 minutes et 17 secondes de course. Elle termine brillamment à la 43ème place. La traileuse participait à la Mascareignes pour un projet solidaire Grand Ker. "Nous allons courir pour récolter nos battements de cœur et contribuer à sauver un enfant en attente de soins cardiaques grâce à l’association Summits of my Heart", nous confiait-elle.

L'équipe de relais Les Z'Entêtés de notre infiltré Silvère Pasquier est venue à bout de la Zembrocal. Ce dernier, dernier relayeur, est arrivé à La Redoute à 22h53. L'équipe termine en 43ème position.

Notre infiltré Quentin de Moncuit, l'homme au nez rouge fait très fort. Ce père de famille est arrivé à La Redoute à 11h09 après 37 heures, 9 minutes et 32 secondes de course pour la Diagonale des Fous. Il termine à la très belle place de 118ème.

Jérémy Vetois, 42 ans, termine 289ème de la Diagonale Après une Diagonale en 2021, en 2022, voilà que le Charentais a retenté l'aventure. Après 41 heures de course, 37 minutes et 48 secondes, Jérémy Vetois a franchi la ligne d'arrivée à La Redoute à 15h37. Il se classe 289ème.

Thibault Faure, dossard 511, vient de toucher son but : atteindre la Redoute. Il vient de Lyon. C'est la première fois qu'il s'élançait sur la Diagonale des Fous. Après 45 heures, 53 minutes et 21 secondes de course, il termine son périle et franchi la ligne d'arrivée à 19h53 et se classe 545ème.

Ludovic Bertin est arrivé au bout de la Diagonale à 21h45 après 47 heures de course, 45 minutes et 22 secondes. Il termine 697ème.

Originaire de Saint-Paul, la réunionnaise Sylvie Guepratte s'était fixée comme objectif "50 ans, 50km", c'est chose faite. Classée 409ème de la Métis Trail, elle a franchi la ligne d'arrivée à 21h22, peu avant la fin de barrière horaire, après 13 heures, 50 minutes et 28 secondes de course.

- Plusieurs routes fermées au public pendant la course -

Jusqu'au dimanche 20 octobre, en raison de l'édition du Grand Raid 2024, de nombreuses restrictions de circulations sont à venir sur les différentes routes de l'île. Sur les communes de Saint Denis, La Possession, Saint Paul, Saint Pierre, Le Tampon, Salazie et Cilaos, la circulation sera règlementée afin de permettre à la manifestation sportive de se dérouler en toute sécurité.

Les restrictions suivantes sont notamment à prendre en compte :

Pour le bon déroulement de la compétition, plusieurs routes forestières resteront fermées pendant le Grand Raid. L'ONF demande d'ailleurs à chaque usager de la forêt d'adopter une attitude citoyenne et responsable en ramenant ses déchets et en ne dégradant ni la faune, ni la flore réunionnaise.

La circulation est interdite (sauf aux véhicules de l'organisation) sur les routes forestières :



En dehors de ces dates, pour permettre l'achèvement des travaux de requalification des belvédères du Maïdo menés par le Département, qui font régulièrement l'objet d'incivilités de la part des visiteurs du site, l'ONF rappelle que la circulation reste totalement interdite depuis l'aire de la messe jusqu'au terminus du parking du Maïdo, de 6h00 à 9h00, du lundi au vendredi jusqu'au 31 octobre 2024 inclus.

Cette fermeture doit permettre l'organisation en toute sécurité des convois de matériels nécessaires à la réalisation des travaux. Les visiteurs sont invités à reporter leur visite sur les créneaux d'ouverture de la route, en journée ou le week-end.

