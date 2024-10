Les quatre infos à retenir : Abdéali Goulamaly, gecko vert, immigration et hommage

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 28 octobre 2024 : - Abdéali Goulamaly est décédé à l'âge de 89 ans - Loto de la biodiversité : des jeux à gratter pour sauver le gecko vert de Manapany - Immigration : le durcissement prévu des régularisations met les préfets sous pression - La Possession : hommage à Chloé, Edith, Lorane et Joé, morts sous les coups de leurs agresseurs

Abdéali Goulamaly est décédé à l'âge de 89 ans

Abdéali Goulamaly est décédé à l'âge de 89 ans, a-t-on appris ce lundi 28 octobre 2024. Acteur majeur du développement de La Réunion, il était le fondateur de l’entreprise Mauvillac, de l'Adir (association pour le développement industriel de La Réunion), et la société SRR, intégrée ensuite à SFR. Dès l'annonce de son décès plusieurs personnalités de La Réunion ont tenu à lui rendre hommage -

Loto de la biodiversité : des jeux à gratter pour sauver le gecko vert de Manapany

L'Office français de la biodiversité et la Française des jeux ont lancé ce lundi 28 octobre la nouvelle édition du Loto de la biodiversité. 19 projets, contre 20 l'année passée, ont été retenus. L'un d'entre eux concerne La Réunion et le gecko vert de Manapany. Cette espèce endémique de l'île vit dans les falaises littorales de Petite-île, sur une surface de 16km2. Elle est classée "en danger critique d’extinction" par l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). En cause, la modification de son habitat, l’expansion urbaine mais aussi le changement climatique

Immigration : le durcissement prévu des régularisations met les préfets sous pression

Le ministre de l'Intérieur veut durcir les critères de la circulaire "Valls" qui permet chaque année aux préfectures de régulariser par le travail ou pour motif familial plus de 30.000 sans-papiers. Une "soupape" dont certains préfets vont devoir en partie se passer.

La Possession : hommage à Chloé, Edith, Lorane et Joé, morts sous les coups de leurs agresseurs

Moment de recueillement et d'émotion ce lundi après-midi 28 octobre 2024 sur le parvis de la mairie de la Possession. Un hommage a été rendu à Chloé, la jeune mère de famille, qui a été victime d'un féminicide dans la nuit du samedi 19 octobre au dimanche 20 octobre au Port. Hommage aussi à Edith poignardée à mort par son fils le samedi 28 octobre 2023 à la Possession, à Lorane, 5 ans, la nièce de l'homme, et à Joé, un agent d'entretien tous deux tués par l'agresseur.