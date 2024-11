Les quatre infos à retenir : opération escargot, secours, basculements et fraude électorale

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 12 novembre 2024 : - Saint-Denis : opération escargot des convoyeurs de fonds en colère - En difficulté sur un rempart à Saint-Joseph, Marc Lièvremont, ex sélectionneur du XV de France, secouru par les gendarmes - www.routes.re : un site pour anticiper les basculements sur la route du littoral et éviter les embouteillages - Fraude électorale à Saint-Pierre : deux personnes condamnées à un an de prison avec sursis

Saint-Denis : opération escargot des convoyeurs de fonds en colère

Les convoyeurs de fonds de La Réunion ne se sentent pas en sécurité dans l'exercice de leurs fonctions. Ils se sont rassemblés tôt de mardi 12 novembre 2024, devant le siège de la Brinks au Chaudron (Saint-Denis). Soutenus par une intersyndicale CFTC, CFDT, les salariés des trois sociétés de convoyage organisent une opération escargot en direction de la préfecture.

En difficulté sur un rempart à Saint-Joseph, Marc Lièvremont, ex sélectionneur du XV de France, secouru par les gendarmes

En mauvaise posture sur un rempart de Saint-Joseph, Marc Liévremont, ancien joueur de rugby et sélectionneur du XV de France, a été secouru par les gendarmes ce lundi 11 novembre 2024. Le sportif a été mis en difficulté alors qu'il pratiquait un vol en parapente. Il a été hélitreuillé. Quelques égratignures mises à part, il n'a pas été blessé.

www.routes.re : un site pour anticiper les basculements sur la route du littoral et éviter les embouteillages

Marre des embouteillages sur la route du littoral lors du basculement de cette dernière… Un groupe d'entrepreneurs de La Réunion a lancé depuis le 1er novembre 2024 un site permettant d'anticiper les décision prises par le Centre régional de gestion du trafic en cas de fortes pluies. Un vrai plus pour les automobilistes et employeurs sachant que depuis le début de l'année, la route a été basculée une dizaine de fois.

Fraude électorale à Saint-Pierre : deux personnes condamnées à un an de prison avec sursis

Deux hommes ont été condamnés à un an de prison avec sursis ce mardi 12 novembre 20224 dans l’affaire de la fraude électorale. Ils écopent par ailleurs d'une peine d’inéligibilité et sont privés de droit de vote pour 5 ans, rapportent nos confrères. Les 3 autres prévenues ont été relaxées