Les quatre infos à retenir : Bheki, Le Port, Evollys et procès

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 19 novembre 2024 : - Bheki est maintenant une forte tempête, Rodrigues passe en avertissement de classe III - Coupe de surf : un squale observé aux Aigrettes, le spot évacué en deux minutes - Abattoir Evollys : l'administrateur judiciaire d'Urcoopa dépose un recours - Viols de Mazan: notre société "machiste" doit "changer de regard sur le viol", demande Gisèle Pelicot

Bheki est maintenant une forte tempête, Rodrigues passe en avertissement de classe III

Bheki s'est affaiblie et a perdu son rang de cyclone. Rétrogradée au stade de forte tempête, elle se trouvait à 10h ce mardi 19 novembre 2024 à 1.225 km à l'est-nord-est de La Réunion. Le système va continuer de s'affaiblir. Il devrait passer au plus près de notre île dans la journée de jeudi. Une dégradation des conditions météo est attendue dès mercredi soir, précise Météo France. A Rodrigues, un avertissement de classe III a été décidé, de fortes pluies et une houle dangereuse étant attendue

Agression au Port : deux hommes placés en garde à vue

Suite à l'agression au sabre survenue ce lundi 18 novembre 2024 près de l'école Laurent Vergès au Port, deux personnes ont été placées en garde à vue ce mardi. Un homme et son fils se sont rendus à la gendarmerie de Saint-Joseph dans la matinée, avant d'être transférés au Port. La victime a, elle, quitté l'hôpital.

Abattoir Evollys : l'administrateur judiciaire d'Urcoopa dépose un recours

Le 14 novembre 2024, le tribunal de commerce de Saint-Denis a statué dans la bataille opposant le groupe "Duchemann et Grondin" à Urcoopa pour la gouvernance de l'abattoir Evollys de l'Étang-Salé. Le juge a rejeté la requête d'Urcoopa. L'administrateur judiciaire de la filiale annonce cependant avoir déposé un recours ce mardi

Viols de Mazan: notre société "machiste" doit "changer de regard sur le viol", demande Gisèle Pelicot

"Il est temps qu'on change de regard sur le viol", a plaidé mardi Gisèle Pelicot, pour qui le procès de son mari et des dizaines d'hommes accusés de l'avoir violée pendant dix ans restera celui d'une "société machiste et patriarcale qui banalise" les agressions sexuelles.