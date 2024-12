Les quatre infos à retenir : Outre-mer, perturbations, constructions illégales et prime de Noël

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 4 décembre 2024 : - Censure du gouvernement : François-Noël Buffet craint un nouveau sacrifice des Outre-mer - Appel à la grève contre la politique du gouvernement : écoles, services publics… La Réunion au ralenti jeudi - Lutte contre les constructions illégales : une case inachevée détruite à Saint-Paul - La prime de Noël versée le 17 décembre à La Réunion

Censure du gouvernement : François-Noël Buffet craint un nouveau sacrifice des Outre-mer

Ce mercredi 4 décembre 2024, le gouvernement Michel Barnier vit ses dernières heures. La censure n'est pas très loin. Une situation qui inquiète le ministre chargé des Outre-mer, François-Noël Buffet, en poste depuis à peine trois mois. Pour le ministre, "cette censure serait un coup dur pour les Outre-mer qui voient des financements exceptionnels, des projets de loi et des réformes attendus de longue date suspendus".

Appel à la grève contre la politique du gouvernement : écoles, services publics… La Réunion au ralenti jeudi

L'intersyndicale appelle à la grève et à la manifestation ce jeudi 5 décembre 2024. Les syndicats protestent contre "la casse du service public", l’augmentation du coût de la vie et globalement contre la politique du gouvernement. L'appel a la mobilisation a été maintenu même si le gouvernement semble être en sursis A La Réunion le fonctionnement des services pubics et des écoles risque d'être perturbé … On fait le point sur les perturbations à prévoir.

Lutte contre les constructions illégales : une case inachevée détruite à Saint-Paul

Ce mercredi 4 décembre 2024 - et alors que la préfecture poursuit la lutte contre les constructions illégales - l'État à procédé à la démolition d'une construction inachevée de 110m2 à Saint-Paul. À vocation d'habitation, cette case était édifiée sans autorisation d'urbanisme en zone agricole au regard du plan local d'urbanisme de la commune.

La prime de Noël versée le 17 décembre à La Réunion

La "prime de Noël", une prime exceptionnelle de fin d'année dont le montant minimum a été fixé en 2024 à 152,45 euros, sera versée aux bénéficiaires de minima sociaux le 17 décembre 2024, a annoncé le gouvernement (Photo : www.imazpress.com)