Les quatre infos à retenir : Samuel Paty, Hermitage, chikungunya et gouvernement

Assassinat de Samuel Paty : les parents du Réunionnais Louqmane Ingar persuadés de l'innocence de leur fils

Ce jeudi 5 décembre 2024, les parents et le grand-père du Réunionnais Louqmane Ingar - étudiant en soins infirmiers - et jugé pour association de malfaiteurs terroriste, sont venus témoigner devant la Cour d'assises spéciale de Paris. Il ne fait aucun doute pour eux : leur fils et petit-fils n’a rien à voir avec la mort de Samuel Paty, rapporte Outre-mer La1ère.

Plage de l'Hermitage : des algues sans risque sanitaire, la baignade de nouveau autorisée

Des algues ont été retrouvées sur la plage de l'Hermitage le mercredi 4 décembre 2024. La Réserve naturelle marine de La Réunion a alerté l'Agence régionale de santé (ARS). Ce vendredi 6 décembre, l'ARS a procédé a des analyses des algues. "Les résultats obtenus indiquent qu’il s’agit d’algues du genre Anabaena, qui ne présentent pas de risque sanitaire." Les maîtres nageurs sauveteurs (MNS) précisent que la baignade est autorisée.

Chikungunya : 32 cas confirmés à La Réunion, le virus poursuit sa circulation

Depuis le 23 août 2024, 32 cas de chikungunya ont été confirmés à La Réunion. Les cas sont répartis en 3 regroupements de cas (foyers) actifs à l'Hermitage, à L’Étang-Salé les hauts et à Grand Bassin. Un nouveau cas isolé a par ailleurs été signalé dans le sud. La dispersion géographique des cas se poursuit dans un contexte d’accélération de la dynamique de transmission. Le dernier cas confirmé à une date de début des signes le 1er décembre 2024.

Nouveau gouvernement : pour Retailleau (LR), "la droite ne pourra faire aucun compromis avec la gauche"

La droite "ne pourra faire aucun compromis avec la gauche", a réagi le ministre démissionnaire de l'Intérieur Bruno Retailleau après le geste d'ouverture du socialiste Olivier Faure se disant prêt vendredi à négocier avec les macronistes et LR sur la base de "concessions réciproques" pour un futur gouvernement.