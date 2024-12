Les quatre infos à retenir : Chido, piéton, campagne sucrière et restaurant

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 11 décembre 2024 : - Cyclone Chido : Mayotte en pré-alerte cyclonique - Le Tampon : un piéton mortellement percuté par une voiture - Campagne sucrière 2024, la pire de l’histoire cannière réunionnaise - Saint-Denis : fermeture provisoire du restaurant situé au Bourbon olympique tennis club

Cyclone Chido : Mayotte en pré-alerte cyclonique

Le département de Mayotte vient d'être placé en pré-alerte cyclonique. En effet, ce mercredi 11 décembre 2024, Chido est devenu cyclone tropical et poursuit son intensification. Le système se situe à environ 100km à l'est d'Agalega et se déplace vers l'ouest. Au cours des prochaines 24h, "Chido pourrait continuer de s'intensifier et atteindre le stade de cyclone tropical intense" indique Météo France. Il pourrait passer à proximité de la pointe nord de Madagascar vendredi et de Mayotte samedi. En fin de week-end, Chido pourrait finalement atterrir sur la côte du Mozambique. Il n'y a pas d'alerte cyclonique en cours à La Réunion.

Le Tampon : un piéton mortellement percuté par une voiture

Un piéton a trouvé la mort au Tampon après avoir été percuté par une voiture dans la nuit de ce mardi 10 décembre au mercredi 11 décembre 2024 sur la RN3 au niveau du 17ème. Malgré l'intervention des secours, l'homme n'a pu être sauvé. Les circonstances de cet accident ne sont pas encore déterminées

Campagne sucrière 2024, la pire de l’histoire cannière réunionnaise

Avec un tonnage historiquement bas et une richesse en déclin, la campagne sucrière 2024 marque un tournant critique pour la filière canne à La Réunion. Dans un communiqué, la Chambre d’agriculture appelle à des mesures d’urgence et à une refonte du modèle économique pour préserver cette culture emblématique.

Saint-Denis : fermeture provisoire du restaurant situé au Bourbon olympique tennis club

Le Club Jeti, le restaurant situé au Bourbon olympique tennis club (BOTC) à Saint-Denis est momentanément fermé. Une inspection menée ce lundi 9 décembre 2024 par la direction de l’alimentation a "constaté des manquements à certaines normes et a décidé l’arrêt temporaire de l'activité restauration commerciale" informe le Club Jeti dans un mail adressé à ses clients.