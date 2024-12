Les quatre infos à retenir : gouvernement, Chikungunya, Manuel Valls et Mayotte

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 24 décembre 2024 : - Pour Huguette Bello, "ces ministres sont entrés par effractions contre l'avis du peuple" - Chikungunya : trente nouveau cas signalés en une semaine, la dispersion continue - Avec Manuel Valls, le gouvernement touche le fond et continue de creuser - Mayotte : Manuel Valls annonce qu’il va se rendre dans l'île dans les prochains jours…

Pour Huguette Bello, "ces ministres sont entrés par effractions contre l'avis du peuple"

Ce mardi 24 décembre 2024, Huguette Bello, présidente de la Région Réunion, a tenu à réagir à la nomination du nouveau gouvernement de François Bayrou et au choix de Manuel Valls en tant que ministre des Outre-mer. Selon l'élue, "on prends les même et on recommence". "Ce sont des ministres entrés par effractions contre l'avis du peuple", a-t-elle ajouté.

Chikungunya : trente nouveau cas signalés en une semaine, la dispersion continue

Ce mardi 24 décembre 2024, Santé publique France a informé sur le point épidémiologique relatif à la circulation des arboviroses à La Réunion. Concernant le chikungunya : en une semaine, un total de 30 cas a été signalé. Cinq foyers actifs sont recensés sur l'île, dont quatre déjà identifiés (Hermitage, Étang-Salé, Ligne des 400 et Grand Bassin). Un nouveau foyer a émergé au niveau de Trois-Mares-les-bas, au Tampon. La circulation reste particulièrement intense et la dispersion continue.

Avec Manuel Valls, le gouvernement touche le fond et continue de creuser

Les Ultra-marins sont habitués à voir défiler les ministres en charge de leurs territoires. Souvent incompétents, presque toujours déconnectés de la réalité du terrain, on ne s'attend jamais à grand-chose à chaque changement de gouvernement. Et pourtant, avec la nomination de Manuel Valls, on ne s'attendait à rien mais ils ont tout de même réussi à nous décevoir.

Mayotte : Manuel Valls annonce qu’il va se rendre dans l'île dans les prochains jours…

Le nouveau ministre des Outre-mer Manuel Valls, a assuré ce mardi 24 décembre 2024 qu'il irait "avec le Premier ministre le plus vite possible" à Mayotte, dont le territoire a été ravagé par le passage du cyclone Chido.